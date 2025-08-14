Cortada la A-49 en Huévar (Sevilla) por un accidente múltiple con tres heridos

Un accidente múltiple en el que tres personas han resultado heridas de gravedad ha obligado al corte de la autopista A-49, en Huévar del Aljarafe (Sevilla), que se mantiene cortada en dirección Huelva.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), a las 6:46 de la madrugada se ha producido el accidente en el kilómetro 23.

La Guardia Civil ha establecido itinerarios alternativos para los vehículos que circulan en dirección a la provincia onubense, mientras que los tres heridos han sido derivados a hospitales de la capital sevillana