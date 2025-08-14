Sevilla tendrá toldos para combatir el calor en el centro de la ciudad dos meses después de que se inicie el verano

El Ayuntamiento de Sevilla instalará toldos en la Avenida de la Constitución "a lo largo de la próxima semana", para combatir las altas temperaturas que se están registrando este verano en la ciudad. Asimismo, el Gobierno local estudia la plantación de "una arboleda" para combatir el periodo estival en la capital hispalense que este agosto ha dejado aviso rojo, alcanzando incluso los 44 grados.

Según ha afirmado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en una entrevista a Canal Sur Radio este jueves, "por fin vamos a tener toldos en la Avenida de la Constitución", un proyecto que ha calificado como "muy complejo", ya que en esta zona emblemática de la ciudad "no se puede realizar cualquier tipo de instalación".

Un debate que la ciudad viene arrastrando y aunque "desgraciadamente van a llegar tarde", después de superar "muchas complejidades" durante el proyecto, el alcalde ha garantizado que "la próxima semana se pondrán ver". Asimismo, ha apuntado a las "dificultades del proyecto" en el que se ha estudiado el cambio de farolas de la Avenida, algo que conllevaba "un coste económico brutal", por ello se apostó por un proyecto con enganches en edificios protegidos, lo que ha provocado el retraso de la instalación.

EL FUTURO, "UNA ARBOLEDA EN LA AVENIDA"

Sanz ha apuntado que el futuro de la Avenida de la Constitución será "una arboleda, que no afecte ni a la fachada de la Catedral, ni a la instalación de palcos". Esta zona, que se someterá a la reurbanización de la solería completa, tiene actualmente naranjos que no dan apenas sombra en una zona transitada los 365 días del año por sevillanos y turistas, "que llegan a Sevilla incluso el pleno mes de agosto y con avisos por calor".

Una plantación que según el edil, "se está llevando a cabo en diferentes zonas de la ciudad" para dotar de sombra a la capital hispalense. Además, ha destacado que a los refugios climáticos que se encuentran abiertos durante los últimos avisos "han llegado cero visitantes", un hecho que ha traducido como que "el gran porcentaje de los sevillanos tiene posibilidad de refugiarse de estas temperaturas en otras zonas". En el caso de las personas sin hogar, Sanz ha apuntado que "se activa la Unidad Municipal de Emergencias Sociales y Exclusión Social (Umies), para que tengan un edificio municipal en el que alojarse".

Además, el alcalde ha apuntado actualmente que Sevilla "no cuenta con ningún proyecto encima de la mesa" para la creación de una playa artificial, del que se ha hablado en numerosas ocasiones, concretamente al final del río en San Jerónimo, "para el que se están estudiando algunas alternativas". "Afortunadamente, tenemos muy cerquita las magníficas playas de Huelva y Cádiz", ha concluido.