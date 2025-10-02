Declarados culpables los acusados del asesinato a tiros de un hombre en Sevilla

El jurado popular que enjuicia desde mediados de septiembre en la Audiencia de Sevilla a los tres hermanos acusados de asesinar a tiros a un hombre, de 40 años, en noviembre de 2022 en el barrio sevillano de Torreblanca, los ha declarado culpables de los hechos, aunque con matices en el grado de participación.



Así, según el veredicto adoptado por unanimidad, que se ha leído este mediodía en la Audiencia Provincial de Sevilla, dos de los tres hermanos son considerados autores materiales del tiroteo mortal, y el tercero sólo cooperador para que el mismo pudiera llevarse a cabo.



Asimismo, a uno de ellos se le considera culpable de dos delitos de tenencia ilícita de armas cortas y largas; a uno de ellos, sólo del de armas cortas, y al tercero se le exonera de ambos. También se deniega la atenuante de drogadicción al primero de ellos.



Los hechos se produjeron sobre las 12:15 horas del 19 de noviembre de 2022, cuando los tres hermanos acusados esperaron a la víctima "atrincherados" en su vivienda de Torreblanca debido a una "disputa" anterior que habían mantenido.



Dos de los investigados se situaron en el porche del inmueble y el tercero en la azotea, todo ello "armados con una escopeta de postas, al menos una escopeta de perdigones, y con un arma de fuego corta, sin poder concretar qué arma utilizó cada uno de los encausados" y para las que no tenían licencia.



Cuando la víctima llegaba al domicilio a los mandos de un vehículo, los acusados, "puestos previamente de acuerdo, en unidad de actuación y guiados por el ánimo de acabar" con su vida, le dispararon en multitud de ocasiones con las armas referidas, "de modo sorpresivo, sin posibilidad alguna para la víctima, que iba desarmada, de protegerse o actuar".



Los acusados dispararon presuntamente tanto desde el indicado domicilio en un principio como desde la acera de enfrente, a la que se desplazaron acto seguido.



La víctima, de 40 años en el momento de los hechos, sufrió múltiples impactos por disparos de arma de fuego de proyectil múltiple (perdigones) que afectaron a la región craneal, facial, miembros superiores, tórax y abdomen. Por ello, estuvo en estado vegetativo hasta que finalmente falleció el 31 de octubre de 2023.