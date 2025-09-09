El derribo de la histórica grada de Preferencia del Benito Villamarín, en imágenes

Día nostálgico para la parte bética de Sevilla, su estadio, el Benito Villamarín, se ve hoy conquistado por las excavadoras que comienzan con la demolición de la que fuera la grada más antigua del feudo verdiblanco. Preferencia era la única parte que sobrevivía del coliseo diseñado para el Mundial de España 1982 tras las remodelaciones llevadas a cabo por Manuel Ruiz de Lopera y las más recientes que reconstruyeron el otrora icónico Gol Sur.

Las obras han comenzado con estruendo y el césped por donde deberían correr los futbolistas de las 'Trece Barras' tenía hoy a los obreros como protagonistas, responsables de la destrucción de una grada que no habrá desaparecido por completo hasta finales de octubre o noviembre, cuando podrá dar comienzo el proceso de remodelación que pretende culminarse con la inauguración del remozado estadio en 2027.

Hasta entonces los seguidores del conjunto verdiblanco habrán de seguir los partidos de su equipo en el Estadio de la Cartuja, que esta temporada albergará los partidos de Liga, Europa League, además de ser sede nuevamente de la final de la Copa del Rey como viene sucediendo en las últimas ediciones.