Un candidato a rector de la Universidad de Sevilla no podría completar su mandato por edad

La Universidad celebró en el día de ayer la primera vuelta de las elecciones al rectorado de la entidad. Con un 26,62% de los votos, Carmen Vargas ha sido la candidata más votada y se medirá a José Luis Gutiérrez, que ha quedado en segundo lugar con un 21,96% de los sufragios.

Las dudas surgen en torno al segundo en liza. Gutiérrez, quien fuera gestor del SAS (2008-2014) en la época de María Jesús Montero como consejera de Sanidad, está cercano a cumplir los 67 años. Según los estatutos universitarios, la edad máxima para ejercer el cargo de rector son los 70 años, con lo que, el que también fuera decano de la Facultad de Odontología debería dejar su puesto a mitad de mandato. José Luis Gutiérrez es una figura muy vinculada al Partido Socialista, en concreto a quien hoy es la candidata del PSOE-A para la Junta, la ministra Montero. Su candidatura representa una línea 'rupturista' y promete reformas de calado en la US, aunque no parte con favoritismo para la segunda vuelta que se celebrará el próximo 10 de noviembre.

Los comicios han registrado una alta participación de la comunidad universitaria, destacando el 80,22% del sector A (personal de los cuerpos docentes universitarios funcionarios y profesorado permanente laboral de la Universidad), 77,23% del sector D (personal técnico de gestión, administración y servicios), 47,59% del sector B (personal docente e investigador no perteneciente al sector A) y 15,44% del sector C (estudiantes).

En la segunda vuelta será proclamada la candidatura que obtenga la mayoría simple de votos, atendiendo a las ponderaciones por sectores fijadas para este proceso electoral. El viernes 14 de noviembre se procederá a la proclamación definitiva del rector o rectora y se comunicará el resultado a la Junta de Andalucía.