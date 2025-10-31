La falta de limpieza del CEIP Jacarandá de Sevilla se traduce "en mugre, telarañas y picaduras"

El colegio de Educación Infantil y Primaria ‘Jacarandá’ de Sevilla Este está "de enhorabuena, pues las administraciones han tenido a bien regalar este año al centro su decoración de Halloween", según señaló irónicamente su AMPA. "La mugre, el polvo, las telarañas y los insectos vienen este curso por cortesía del Ayuntamiento de Sevilla, que ha decidido, por supuesto de forma unilateral, mermar el número de trabajadores del operativo de limpieza, pasando de los cinco adjudicados a tan solo dos", señalaron.

Desde la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) ‘Caracol’ mostraron su "más enérgica protesta acerca del deplorable estado en el que se encuentra el colegio por la falta de limpieza".

"Este problema es recurrente desde hace un año, cuando empezamos a sufrir una disminución en el número de empleados que desarrollan esta tarea", indicaron. "En respuesta a nuestros escritos y protestas se palió la problemática desde la administración con la contratación temporal de algunos trabajadores extra que, ahora vemos, no fueron sino una forma de acallar nuestra desaprobación: de hecho, durante el pasado curso escolar nuestro colegio nunca llegó a los cinco peones de limpieza que el centro tiene adjudicados", manifestó el AMPA a través de una nota de prensa.

"Llega el curso 25-26 y, con el mismo, un patente empeoramiento de la situación, pues a la reducción del número de limpiadores -pasamos a dos operarios para un centro de 650 alumnos, más de medio centenar de profesores y el personal de extraescolares- hay que añadir que el colegio se encuentra desde finales de verano inmerso en un importante proyecto de obras para la sustitución de las pistas deportivas que, no por deseado, deja de traer consigo efectos secundarios indeseados, en el caso que nos ocupa en forma de polvo y albero, así como de un aumento de insectos como consecuencia del removido de tierras", denunciaron.

Picaduras de los insectos a los niños AMPA Caracola

"Todo ello, como es lógico, necesita de un refuerzo en el personal de limpieza. Muy al contrario, volvemos a encontrarnos con una disminución de plantilla, pues de tres trabajadores se ha pasado a dos, además sin la figura del barrepatio, que lleva más de un año y medio de baja sin que la misma haya sido cubierta -lo que llevó a que fueran los propios padres quienes tuvieran que barrer el patio para la pasada fiesta de fin de curso-, lo que se agrega a los efectivos faltantes", añadieron desde el AMPA.

Los padres critican que "el colegio está, sencillamente, impresentable: sucio, con gran cantidad de polvo, los baños sucios, papeleras llenas". "No son pocos los casos de personas asmáticas que ven su estado agravado por el polvo en suspensión existente. Los menores en muchos casos están toda la mañana sin acudir al baño por no entrar en el mismo y someterse a los malos olores y la suciedad de estos. El colmo de esta lastimosa situación es que ya son varios los casos de niños a los que les han aparecido ronchas y enormes picaduras por los insectos que pululan por el colegio", indicaron.

"Ya que desde la administración se vuelve a hacer nuevamente dejación de funciones en este importantísimo asunto -¿qué hay más crucial para la educación que el hecho de que esta se pueda desarrollar en un entorno digno y salubre para los profesionales y menores de edad?-, reclamamos con toda la vehemencia de la que somos capaces un dispositivo de limpieza adecuado a la situación o, como mínimo, recuperar los cinco limpiadores que nos corresponden. Basta ya de racanería y de jugar con la salud de nuestros hijos recortando en partidas tan fundamentales como la que nos ocupa", indicó el AMPA Caracol.

"De no procederse a lo que consideramos una justa reivindicación, no nos dolerán prendas en tomar las medidas necesarias hasta que esto ocurra. Si hay que cortar el tráfico, lo haremos. Si hay que hablar a los medios, hablaremos. Y si es preciso llevar el asunto al Pleno del Ayuntamiento de nuestra ciudad, allí estaremos los primeros", concluyeron.