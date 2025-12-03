Investigan a dos menores por humillar y quemarle el pelo a un indigente en Sevilla

La Guardia Civil investiga a dos menores que supuestamente atacaron a un indigente en un parque de Benacazón (Sevilla) y le quemaron el pelo tras burlarse de él por el peinado que llevaba.

Según han informado a EFE fuentes de la investigación, la denuncia ha sido presentada ante la Policía Local y la Guardia Civil, tras difundirse un vídeo en redes sociales en el que se observa a los menores humillando al indigente en un parque público.

Uno de los menores, el que graba, imita a un policía que da órdenes al otro, al que le indica que tiene que quemarle el pelo por el aspecto que tiene.

Durante más de cuatro minutos, uno de los menores procede a quemar varias partes del pelo del indigente, hasta que pide “por favor” que le dejen de molestar.

Las fuentes han indicado que, inicialmente, la investigación la desarrollan agentes del puesto de Sanlúcar la Mayor, aunque el caso podría pasar a otro departamento, al tener en cuenta que se podría tramitar como un delito de odio con el agravante de agresión física.