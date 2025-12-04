Las claves del IX Pregón de la Tuna a la Inmaculada

El próximo sábado 6 de diciembre se realizará en Sevilla la novena edición del Pregón de la Tuna a la Inmaculada, como preludio cultural y social a la Vigilia de la Inmaculada, una de las tradiciones más hermosas de Sevilla. La ciudad del mundo donde existen mayor número de tunas: catorce. En esta ocasión, el Pregón será protagonizado por el optometrista Juan David Silva Rodríguez, que tiene una relevante trayectoria profesional como investigador y director de proyectos internacionales en el ámbito de la energía solar térmica y fotovoltaica, y en la actualidad dirige en Jerez el Centro de Optometría Avanzada y Terapia Visual Dr. David Silva.

Juan David Silva Rodríguez nació en Madrid en 1973. En 1990, con 17 años de edad, fundó en Cabra (Córdoba) la Tuna del Instituto Aguilar y Eslava, como recuperación de la estudiantina del antiguo Colegio de la Purísima Concepción, origen de dicha entidad académica. En 1991 inició los estudios de ingeniería en la Universidad de Sevilla, y participó desde 1992 en la fundación de la actual Real, Ilustre et Muy Ingeniosa Tuna de Ingenieros de Sevilla, bautizada en 1994 de la mano de la Tuna de Farmacia de Sevilla.

Ostenta la distinción de Tuno Antiguo de Ingenieros de Sevilla. Ha ganado el premio a mejor pandereta en varios certámenes de tunas por la geografía española. Desde 2025 es miembro becado de la asociación de tunos universitarios Tuna España.

Licenciado en Física por la Universidad de Córdoba, tiene el Diploma de Estudios Avanzados por la Escuela Técnica Superior de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid, en la que se doctoró. Dedicó su tesis al concentrador fotovoltaico para iluminación por fibra óptica de células multiunión.

Comenzó en el año 2000 trabajando en la empresa Indra, en el área de ingeniería de telecomunicaciones, para el desarrollo de software de gestión de una empresa operadora de telefonía móvil en Marruecos. Como investigador, estuvo en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), y en el Instituto de Energía Solar de la Politécnica de Madrid participó en proyectos europeos de investigación y desarrollo en tecnología fotovoltaica de concentración.

Juan David Silva trabajó para Schüco International como responsable del servicio de proyectos en el Sur de España, y en el 2008 Abengoa lo contrató como director de I+D del departamento de energía fotovoltaica, para generar y gestionar proyectos en dicha tecnología en la expansión internacional de dicha empresa sevillana. Dirigió el proyecto de diseño de heliostatos para una planta termosolar en Tonopah (Nevada, Estados Unidos).

En 2012 se diplomó en Óptica y Optometría por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Europea de Madrid, donde también se formó como experto en Optometría Pediátrica y Terapia Visual, y en 2013 fundó en Jerez un centro de optometría avanzada dedicado al diagnóstico y tratamiento de disfunciones visuales por técnicas optométricas. Aborda todo tipo de problemas visuales, teniendo en cuenta desde un punto de vista integral todos los factores que influyen en el sistema visual y el desarrollo individual de cada persona.

Participa con la Tuna de Ingenieros de Sevilla en el Certamen del Distrito Universitario de Sevilla, y cada 7 de diciembre en el homenaje a la Inmaculada en la Plaza del Triunfo. Sus 'nombres de batalla' en la tuna son 'Juanda' y Pingüi'.

Organiza la Asociación Cultural Tuna de Peritos de Ingenieros Técnicos Industriales

El Pregón de la Tuna a la Inmaculada fue una iniciativa de la Tuna de Peritos Industriales de Sevilla, que lo instituyó en 2015. A partir de este año 2025 lo organiza la Asociación Cultural Tuna de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla, presidida por Antonio González Guerra, con la idea de compartir con los sevillanos lo que representa la noble institución de la tuna, que generación tras generación sigue viva adaptándose a los tiempos. Es el acto que abre cada año la fiesta más importante para las tunas de Sevilla y que culmina cada noche de 7 de diciembre, congregando a miles de personas para ver y oír a las tunas tanto en la Plaza del Triunfo, donde todas confluyen, como en plazas y calles del barrio de Santa Cruz, del Arenal, de Triana y del entorno de la Catedral.

En años precedentes, los pregoneros fueron Fernando Hidalgo Fernández, Pablo Gómez Rodríguez, Juan Gavira Noya, Pedro Rojano, Pablo Puerta, José Luis Rosado, Antonio de Lara y José Luis Oppelt. Es un pregón que cuenta con el apoyo del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla y de la empresa sevillana Grupo IC.

La Tuna de Peritos Industriales, fundada al compás de la apertura de la Escuela Politécnica en 1948 en la calle Niebla, tiene una especial vinculación con la Inmaculada. Fue la primera tuna que le cantó a la Virgen en la Plaza del Triunfo. Por ello, el Cardenal Segura le impuso en 1952 un fajín blanco, que desde entonces es característico en el atuendo de sus integrantes. Cuenta entre sus miembros de honor con los arzobispos de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo y Monseñor José Angel Saiz que, en 2019 y 2022 respectivamente, tuvieron a bien bendecir el fajín blanco que distingue a esta ilustre tuna, como reconocimiento por ser la iniciadora de esta tradición tan sevillana y que ya se está extendiendo por otras ciudades de España.