Un estadounidense que vive en España vuelve a su país y no da crédito a cómo le tratan: "¿Por qué estás aquí?"

Cuando una persona decide dejar su país para empezar una nueva vida en el extranjero, no solo cambia de hogar: cambia su manera de entender la rutina, las relaciones y hasta el ritmo de la vida. Adaptarse a una nueva cultura, a menudo, implica aprender costumbres distintas, descubrir sabores nuevos y abrir la mente a otras formas de pensar, aunque también conlleva una inevitable nostalgia.

Muchos expatriados coinciden en que vivir fuera es una experiencia enriquecedora, pero regresar a casa después de un tiempo puede convertirse en un auténtico choque cultural. Algo similar es lo que le ha sucedido a Nick, un estadounidense que lleva tiempo viviendo en España, y que se ha hecho conocido en las redes sociales precisamente por compartir sus vivencias y comparaciones culturales a través de su cuenta de TikTok @spainwithnick.

"Tengo la sangre hirviendo"

En uno de sus últimos vídeos, el creador relató una experiencia que vivió al regresar temporalmente a su país natal, en plena temporada de Halloween. Una situación cotidiana, pero que le dejó tan sorprendido y frustrado que no dudó en compartirla con sus seguidores: "Qué rabia me da, tengo la sangre hirviendo ahora mismo, estoy en el barrio de mi hermana y estaba sacando fotos de las decoraciones de las casas de Halloween", comienza explicando. Nick asegura que hubo una vivienda que le llamó la atención especialmente, ya que contaba con "decoraciones muy elaboradas, muy curradas, por lo que es normal que alguien se pare delante de la saca para sacar una foto".

No obstante, los problemas surgieron precisamente cuando el creador de contenido se paró delante de la casa para hacer una foto: "Mientras estaba ahí, una mujer salió de su casa y me dijo: 'tú quién eres qué haces aquí?'", a lo que Nick respondió que se encontraba fotografiando la decoración. Algo que no pareció convencer a la mujer, que nuevamente quiso saber por qué se encontraba allí, y dónde vivía.

Si bien en un primer momento pensó que la mujer estaba bromeando, pronto se dio cuenta de que no era el caso: "Tú vives en España, entonces ¿por qué estás aquí (...) buscas problemas o buscas robarnos o qué?'", le llegó a preguntar. Ya indignado @SpainWithNick asegura a sus seguidores: "Si no quieres que la gente pare delante de tu casa, a lo mejor no deberías poner decoraciones en tu casa, no?". Finalmente, la mujer amenazó con llamar a la policía, tras pedirle que abandonara acera. "Qué chalada está la gente aquí, madre mía, pero claro, en EE UU la gente no va andando por las calles", por lo que suelen sospechar, comenta. "Por favor que vuelva a España ya", concluye Nick en un vídeo que ya cuenta con más de 5.000 'me gusta'.