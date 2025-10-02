Este pueblo sevillano será desde este jueves centro nacional de cine fantástico y de terror

La localidad sevillana de San Nicolás del Puerto, de 600 habitantes, concentra desde este jueves la atención nacional de los creadores de cortometrajes de cine de terror y fantástico, con una nueva edición de su festival ‘La vieja encina’.



La cita está apoyada por Prodetur-Diputación de Sevilla, que ha informado en un comunicado de que su vicepresidente, Rodrigo Rodríguez Hans, el alcalde San Nicolás del Puerto, Juan Carlos Navarro, y el teniente de alcalde y concejal de Turismo de ese Ayuntamiento, Justo Zahinos, han celebrado un encuentro coincidiendo con el undécimo aniversario de este evento.



El certamen, que se desarrollará hasta el próximo sábado, reunirá en la Casa de la Cultura de San Nicolás del Puerto una cuidada selección de cortometrajes de terror, fantástico y animación, así como secciones especiales dedicadas a la Sierra Morena sevillana.



Durante tres jornadas, público y creadores compartirán un espacio en el que la imaginación, la creatividad y la emoción serán protagonistas.



El festival repartirá más de 3.350 euros en premios, con galardones al mejor cortometraje, segundo premio, mejor corto andaluz, mejor corto de animación, premio del público y distinciones específicas para obras vinculadas a Sierra Morena.



La programación incluye, además de las proyecciones, actividades complementarias como clases magistrales impartidas por el cineasta Pablo Otero en Constantina y Cazalla de la Sierra, encuentros con el público moderados por Álvaro Martín, y conciertos que llenarán de música las noches del festival.



La gala de clausura, prevista para el sábado 4 de octubre, estará conducida por la actriz Lucía Hoyos y contará con actuaciones musicales en directo.



Con esta iniciativa, San Nicolás del Puerto reafirma su compromiso con la cultura, la creación audiovisual y el fomento del talento emergente, consolidando al Festival ‘La Vieja Encina' como una cita ineludible en el panorama nacional e internacional del cine fantástico y de terror.