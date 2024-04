Unas sevillanas dedicadas a Sonsoles Ónega se hacen virales desde la Feria de Abril

Unas sevillanas interpretadas por el cantante sevillano Iván Gallego y dedicadas a la periodista y escritora Sonsoles Ónega se han hecho virales este año desde la Feria de Abril de Sevilla, donde el intérprete realiza su particular homenaje "a la reina de las tardes en televisión".

Gallego, natural de Alcalá de Guadaíra, aceptó el reto que le propuso su jefa de prensa, Mari Carmen Contreras, y se puso en manos del compositor Francisco Carmona para sacar adelante la letra y la música, para estrenarlas por sorpresa en mitad del programa 'Y ahora Sonsoles', que la periodista madrileña presenta cada tarde en la cadena de Atresmedia.

La letra de las sevillanas define a la periodista y escritora como “una gran presentadora / periodista y escritora / su novela más premiada /tiene un nombre que enamora / Las hijas de la criada”, y así ha nacido un homenaje del que el artista dice sentirse “muy contento con la aceptación que está teniendo”.

Cuando la estrenó en una conexión en directo desde la Feria de Sevilla, la periodista no daba crédito a lo que veía y escuchaba, pero, salvada la sorpresa inicial, se han usado incluso para darle paso a su entrada en el estudio al iniciarse el programa.

También desde las redes sociales del programa se anima a los seguidores a grabarse en vídeo bailándolas y enviar las imágenes para ser mostrada a los telespectadores.

“La hemos hecho con mucho, mucho cariño hacia su persona, y que a ella le haya hecho la ilusión que le ha hecho y que suene a nivel nacional en Antena 3, en su programa diario, para mí es una gran satisfacción como artista”, explica a EFE Iván Gallego, que define lo que ha logrado como “un himno hacia la reina de la tarde en televisión”.

Estas sevillanas son un paso más en la carrera de un artista que siempre que se mete en un estudio de grabación intenta llegar con su música "a la gente de forma diferente y dándole alegría”, como hicieron, antes que él, con las sevillanas, grupos como "No me pises que llevo chanclas", "Mojinos escozíos" o "Mártires del compás", gente que en su día dijo: "no solo vamos a hacer buena música, sino que vamos a ser felices y vamos a sonreír”.

Sonsoles Ónega, por su parte, se ha comprometido con su audiencia a aprender a bailar sevillanas para la Feria de Abril de 2025 para agradecer el detalle que ha tenido con ella el cantante sevillano