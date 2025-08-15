Sevilla acompaña a la Virgen de Los Reyes

La Virgen de los Reyes, patrona de Sevilla y su Archidiócesis, ha llevado a cabo su salida procesional este viernes 15 de agosto con el arropo de numerosos sevillanos. El alcalde, José Luis Sanz, ha destacado que la ciudad "se ha volcado un año más" destacando la "implicación en una jornada magnífica en la capital hispalense".

Al término de la misa, la imagen ha salido por la Puerta de Palos para realizar el recorrido que ha comenzado como tradicionalmente en la Plaza Virgen de los Reyes, continuando por Cardenal Amigo Vallejo, Alemanes, Avenida de la Constitución, Fray Ceferino González, Plaza del Triunfo y el regreso de nuevo a la catedral por la plaza que lleva su nombre en torno a las 09,30 horas.

Procesión de la Virgen de los Reyes, patrona de Sevilla Francisco J. Olmo Europa Press

Tras ello, se ha celebrado la misa estacional en el trascoro de la Catedral, presidida por el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses. El acompañamiento musical en la salida ha estado a cargo de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla.

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la delegación de Fiestas Mayores, ha preparado un amplio dispositivo para esta jornada, que incluye la instalación de los nuevos gallardetes creados en 2024 y que ya lucen en el perímetro de la Catedral. En total, son 88 banderolas en 44 mástiles que exornan el recorrido de la Patrona.

Estos elementos, realizados en tejido azul pavo y serigrafiados por ambas caras, cuentan con diseño de José Manuel Peña bajo la dirección artística de Francisco Javier Hernández Lucas. En una cara figura la jarra de azucenas del cuerpo de campanas de la Giralda, con la leyenda 'Regina Regum', y en la otra el monograma del 'Ave María' rematado con una cruz sobre un sol, acompañado de la inscripción 'Assumpta in caelum', en referencia a la festividad de la Asunción.