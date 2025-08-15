El arzobispo de Sevilla pide promover la acogida e integración de las personas migrantes

arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, ha apostado este viernes por promover la acogida e integración de las personas migrantes y ha reclamado a la comunidad diocesana "una actitud de acogida solidaria de las personas necesitadas que llaman a la puerta". Durante su homilía en la misa que se ha celebrado en la Catedral de Sevilla al término de la procesión de la Virgen de los Reyes, monseñor Saiz Meneses ha solicitado a los gobernantes una estrecha colaboración entre los países de procedencia y destino de los migrantes.

Para ello ha apostado por "normativas internacionales adecuadas, capaces de armonizar los diversos ordenamientos legislativos, con vistas a salvaguardar los derechos de las personas emigrantes, así como los derechos de las personas y de las sociedades que acogen". El arzobispo de Sevilla ha pedido también a los migrantes una actitud de "verdadera integración en la nueva sociedad que les acoge" y ha abogado por potenciar "la cultura del encuentro y la participación", ya que "no hay bien común sin participación", ha precisado.

Monseñor Saiz Meneses ha realizado también una "súplica apremiante" por la paz y ha asegurado que hay "demasiadas heridas abiertas, demasiados inocentes que sufren en los conflictos que ensombrecen el mundo", ademas de avanzar que la Iglesia "no se resigna: ora, anuncia y trabaja por la paz".

Ha pedido así "el milagro de la paz" y ha solicitado un compromiso basado en gestos concretos como la reconciliación de las familias, el respeto en la vida pública, el rechazo de toda violencia y el acompañamiento espiritual y social de quienes arrastran las consecuencias de la misma.