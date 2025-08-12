Tres meses sin la Macarena: la Esperanza afronta su restauración más intensa

La imagen de la Esperanza Macarena de Sevilla será retirada del culto esta noche, nada más cerrar su basílica a las visitas, para iniciar su restauración más intensa, que fue aprobada por los hermanos en un cabildo extraordinario el pasado 29 de julio.

La restauración, que durará al menos tres meses, se hará bajo la dirección del conservador Pedro Manzano y tras la polémica vivida semanas atrás por el resultado de las intervenciones hechas en junio pasado a la virgen, que contó con el rechazo casi unánime de los hermanos.

Nada más cerrar las puertas de la basílica, a las 21.30, la imagen será bajada de su lugar de culto para ser puesta en manos de técnicos de la empresa cacereña Samitech, experta en la investigación y desarrollo de soluciones tecnológicas para el control de plagas.

Uno de los puntos a tener en cuenta para la restauración es realizar un tratamiento intensivo, de al menos tres semanas, para eliminar los xilófagos -gusanos- que han atacado a la imagen.

La firma extremeña tiene patentado su método de trabajo mediante anoxia, una técnica de desinsectación que utiliza la falta de oxígeno para eliminar plagas de elementos en obras de arte pero sin dañarlas.

La primera parte del trabajo

Trabajar contra los insectos que han podido atacar a la imagen es la primera parte de una labor de restauración aprobada por la Hermandad de la Macarena en un multitudinario cabildo celebrado el pasado 29 de julio en el que participaron 1.817 hermanos, de los que votaron 1.475, con 998 votos a favor y 458 en contra, trece en blanco y seis votos nulos.

Además de los trabajos iniciales que se realizarán por Samitech, la restauración global de la imagen la llevará a cabo el conservador Pedro Manzano con el objetivo de devolver a la imagen su aspecto anterior a la intervención que contó con el rechazo casi unánime de los hermanos, y que salió a la luz tras la colocación de las pestañas de la virgen de una forma distinta a la habitual.

Todo, además, se realizará en coordinación con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), donde durante 16 horas se hizo un análisis del estado de la imagen que ha servido de base para el nuevo trabajo previsto, siempre con la condición de que la Macarena no salga de su basílica.

Varias actuaciones durante al menos tres meses

La restauración incluye varias claves y actuaciones, desde las famosas pestañas hasta una prueba de carbono 14 para determinar la antigüedad exacta de la imagen, aunque en el IAPH quedó concretado que se hizo en algún momento del siglo XVII.

Será tan minucioso que hasta se retirarán las lágrimas del rostro de la virgen y se le quitarán las pestañas para recuperar el aspecto que siempre ha tenido, además de otras muchas actuaciones, porque lo que se quiere hacer es un remozado total de la virgen.

Sin prisas, la hermandad maneja varias fechas clave en estos trabajos, ya que el 18 de diciembre, día de su onomástica, la Virgen de la Esperanza Macarena debería estar en besamanos, pero, sobre todo.

Si para ese día no se han logrado los resultados deseados se seguirán los trabajos hasta la próxima Cuaresma, con la vista puesta en la ‘madrugá’ del 3 de abril, cuando tendrá que recorrer las calles de Sevilla junto al Señor de la Sentencia.

Precisamente, que la virgen sea bajada del altar que preside hará que desde este miércoles su basílica tenga una imagen distinta, con Jesús de la Sentencia en su lugar, sin saber aún cuando volverá todo a la “normalidad” en el templo sevillano que da nombre a todo un barrio.