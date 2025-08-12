La Guardia Civil protagoniza una persecución de seis horas a los narcos en el Guadalquivir

La Guardia Civil ha abortado un alijo de hachís que pretendía introducir 21 fardos por la desembocadura del río Guadalquivir y cuya actuación se prolongó durante seis horas y culminó con la detención de siete personas y la incautación de 21 fardos de hachís, lo que supone un peso total de 860 kilos.

Los hechos ocurrieron sobre las 04,30 horas del pasado domingo, el día 10 de agosto, en Cádiz, cuando el Servicio Marítimo de la Guardia Civil detectó una embarcación de alta velocidad cargada de fardos de hachís que intentaba alijar en la desembocadura del rio Guadalquivir.

Según ha informado en un comunicado la Guardia Civil, los tripulantes se percataron de manera sorpresiva de la presencia de la patrullera e iniciaron rápidamente una huida a "gran velocidad en la que realizaron todo tipo de maniobras evasivas y temerarias". Llegaron a interponerse en numerosas ocasiones entre la patrullera y otros barcos.

Los detenidos, según ha añadido la Guardia Civil, se iban deshaciendo de los fardos por la borda durante este seguimiento a corta distancia y coordinado con la Central Operativa de la Guardia Civil, que se prolongó durante seis horas y tras el cual, sobre las 10,00 horas, los agentes lograron interceptar la embarcación a decenas de millas de la costa.