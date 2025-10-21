Los sindicatos se levantan de la mesa negociadora del convenio del personal de la Junta de Andalucía

Los cuatro sindicatos que integran la comisión negociadora del VII convenio colectivo del personal laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía se han levantado este martes de la mesa de negociación ante el "inaceptable retroceso" de la institución autonómica en materia presupuestaria.

Así lo han asegurado a través de un comunicado CCOO, UGT, la Central Sindical CSIF y USTEA, que son las organizaciones que forman parte de dicha comisión en representación del personal laboral de la Junta de Andalucía.

La decisión se toma, han explicado, ante el "inaceptable retroceso" de la Junta de Andalucía en materia presupuestaria, que supone "un incumplimiento de los compromisos previamente asumidos y un grave obstáculo para avanzar en la mejora de las condiciones laborales del personal laboral".

El convenio colectivo actualmente en vigor, con sus modificaciones, data sustancialmente de noviembre del año 2002, cuando fue firmado por la parte social para su posterior entrada en vigor una vez fue publicado en el boletín oficial.

Desde entonces, se ha ido prorrogando su vigencia hasta la actualidad, cuando se ha decidido redactar un nuevo marco regulatorio de las condiciones laborales del personal laboral de la Junta de Andalucía.