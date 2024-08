Situación «crítica» por la sequía: urge ejecutar más

La situación por la sequía sigue siendo «crítica» en algunos puntos del territorio de Andalucía, así lo define la propia Junta. Los embalses de la comunidad han visto durante el verano descender su nivel al ritmo que imponen las altísimas temperaturas, el turismo, el mayor consumo y la lógica ausencia de precipitaciones en estas fechas. Los pantanos hasta el 23 de agosto contaban con 3.883 hm3 embalsados, lo que supone el 32,45% de la capacidad total de almacenamiento, tras un descenso de 107 hm3 (-0,89%) en una semana. En comparación con la misma semana del año pasado, hay 1.292 hm3 más, cuando los recursos almacenados eran 2.591 hm3 (21,65 %), pero al ritmo actual en dos meses sin agua la situación será similar.

Así las cosas, el consejero Ramón Fernández-Pacheco aseguró ayer que «las medidas de ahorro» impulsada por la Junta «están funcionando» y el año hidrológico finalizará –el 30 de septiembre– con las reservas previstas por los comités de sequía. No obstante, la Junta apremiará al Gobierno por las desaladoras de Almería y Málaga en una reunión prevista en la primera quincena de septiembre.

Fernández-Pacheco dijo ayer que ha tenido «la oportunidad de hablar» con el secretario de Estado de Medio Ambiente «en varias ocasiones a lo largo del verano», y «en principio» se va a reunir con él «a lo largo de la primera quincena de septiembre en Madrid, con el objetivo de repasar todas las actuaciones que tenemos en común, especialmente las que son competencias del Ministerio en nuestra comunidad autónoma, que no son pocas». «Algunas de las más importantes tienen que ver con la obra de las plantas de desalación, la desaladora de Almería y la desaladora de la Axarquía; hace poco tuvimos una buena noticia, como fue el encargo por parte del Ministerio a Acuamed para la redacción de los proyectos y para poder seguir dando pasos con esa actuación». Pero desde la Junta creen que se va «demasiado lento» y «la situación no puede demorarse más» por lo que van a pedir al Ministerio para la Transición Ecológica, como han hecho «en tantas ocasiones, que priorice absolutamente la construcción de estas plantas, porque no podemos depender de la lluvia».

La Junta acudirá a esa reunión «con espíritu constructivo, como siempre, pero con la reivindicación lógica y necesaria que jamás abandona» el Gobierno andaluz, y con la voluntad de pedir al Ejecutivo «que se aceleren los plazos, que se prioricen y que se dote de los recursos financieros necesarios también para que tanto La Axarquía como el Levante almeriense cuente con esas plantas lo antes posible».

Precisamente, el consejero de Agua firmó ayer una «autorización temporal» para que los regantes de Níjar (Almería) y del Levante almeriense puedan utilizar agua de la desaladora del ‘Mar de Alborán’. Fuentes de la Consejería apuntaron a Efe que dicha autorización tendrá una vigencia de entre uno y dos meses, y detallaron que la rúbrica de esta autorización se ha efectuado «vía decreto de sequía» debido a la situación de falta de recursos hídricos por la que atraviesan dichos regantes. Esta desaladora tiene una capacidad para desalar unos 5 hm3 al año y durante esta última semana de agosto se desalarán unos 6.000 m3 al día, que se destinarán a los regantes. No obstante, a partir de septiembre, se desalará entre 14.000 y 15.000 m3 para dichos productores. Con esta primera autorización temporal se podrá abastecer a unas 432 hectáreas.