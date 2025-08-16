"La situación es excepcional y la Unidad Militar de Emergencias no es suficiente"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha hecho un llamamiento al Gobierno para exigir más medios y recursos para que las comunidades autónomas puedan hacer frente a los incendios que están ocurriendo en gran parte de España durante este verano.

En un mensaje publicado a través de su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, Moreno ha puesto de manifiesto que el Gobierno central "debe poner todos sus medios a disposición de las comunidades autónomas para luchar contra los incendios".

"La situación es excepcional y la Unidad Militar de Emergencias (UME) no es suficiente", ha afirmado el presidente, destacando a su vez que Andalucía "está ayudando en distintos puntos de España y haremos todo lo que esté a nuestro alcance".

Del mismo modo, el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, también se ha sumado a esta petición del presidente de la Junta a través de un mensaje publicado en su perfil de esta red social, donde ha reclamado que el Gobierno "tiene que reaccionar ya ante la gravedad de los incendios en España".

"Es urgente apoyar la gran labor de la UME y bomberos forestales con unidades especializadas de ingenieros, logística y transporte de Fuerzas Armadas. Hacen falta todos los recursos disponibles", ha advertido Sanz.