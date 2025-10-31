Acceso

El tiempo en Andalucía este 31 de octubre

Octubre se despide con nubes en la comunidad

GRAFAND1471. SEVILLA, 29/10/2025.- Varias personas se resguardan de la lluvia por una calle de Sevilla.El servicio Emergencias 112 de Andalucía ha atendido ya medio millar de incidencias (502) relacionadas con el Fenómeno Meteorológico Adverso (FMA) de lluvias y tormentas que afecta especialmente a las provincias de Huelva y Sevilla y a la zona más occidental de la región andaluza. EFE/ José Manuel Vidal
Sevilla en estos días de otoñoJosé Manuel VidalAgencia EFE
Los cielos estarán este viernes, último día de octubre, nubosos, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales en la vertiente atlántica.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos, con Almería registrando la máxima mas alta (26), seguida de Sevilla y con once de mínima en Cádiz, la mas baja de la comunidad.

Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a componente oeste, moderados en el litoral atlántico y litoral mediterráneo oriental.

