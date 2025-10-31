El tiempo en Andalucía este 31 de octubre

Los cielos estarán este viernes, último día de octubre, nubosos, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales en la vertiente atlántica.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos, con Almería registrando la máxima mas alta (26), seguida de Sevilla y con once de mínima en Cádiz, la mas baja de la comunidad.

Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a componente oeste, moderados en el litoral atlántico y litoral mediterráneo oriental.