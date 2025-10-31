Meteorología
El tiempo en Andalucía este 31 de octubre
Octubre se despide con nubes en la comunidad
Los cielos estarán este viernes, último día de octubre, nubosos, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales en la vertiente atlántica.
Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos, con Almería registrando la máxima mas alta (26), seguida de Sevilla y con once de mínima en Cádiz, la mas baja de la comunidad.
Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a componente oeste, moderados en el litoral atlántico y litoral mediterráneo oriental.
