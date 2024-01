Últimos días para participar en la tradicional "tapa solidaria" de Ovejas Negras

Ovejas Negras Company ha vuelto a organizar su tradicional "tapa solidaria" para recaudar fondos durante la navidad. Este año, se suman a la iniciativa Casa Limón, que hace llegar la tapa solidaria a Mairena del Aljarafe, el restaurante Café Santacruz, Bar restaurante Los García, situado en Puerta Jerez y Espacio Eslava. Son un total de 15 locales los que se suman a esta causa para recaudar fondos destinados a la unidad de Hematología y Oncología Pediátricas del Hospital Universitario Virgen del Rocío en Sevilla.

Desde Tomares, concretamente en Delacruz, se puede colaborar disfrutando de la parrilla con un puerro a la brasa con romesco y almendras laminadas; si estás por el barrio de Nervión no te pierdas la chistorra Arbizú en Barbarita. En la zona centro, concretamente en Torres y García ofrecen calzone rústico al horno de piedra con stracciatella, mortadela y pistachos; en el restaurante Café Santacruz a dos pasos de catedral la tapa con propósito es una sopa de tomate gaditana. Si quieres mojar pan en la taberna El Favorito encontrarás higaditos de pollo en salsa, y si eres de cuchareo, no te pierda el puchero solidario de Ovejas Negras Tapas; las fabes con bacalao de Barra Castizo o los Judiones estofados con setas y langostino de Bar restaurante Los García en Puerta Jerez. El “place to be” del momento en Mairena del Aljarafe, Casa Limón, se une a la causa con migas con sardinas asadas, naranjas y uvas.

Desde una de las calles más gastronómicas de la ciudad también se puede colaborar saboreando un guiso de legumbres con chocos en Mamarracha o una crema vegana con calabaza, zanahoria, leche de coco y jengibre, en las dos sandwicherías más cool de la ciudad: Filo.

El toque dulce lo pone Casa Ozama con una galleta navideña en distintas versiones: un muñeco de jengibre hecho de alfajor de chocolate y dulce de leche, un tradicional mantecado de canela con forma de árbol de Navidad y una galleta de mantequilla con relleno de limón como muñeco de nieve. Todas producidas en el propio obrador de la villa por la pastry chef Irene Peter.

Este año como novedad, Espacio Eslava ha querido sumarse a esta iniciativa solidaria. Isabel Capote propone toda una delicia: pan frito relleno de mousse de merluza, chutney de manzana, menta y tamarindo.

Cartel anunciador de la tradicional tapa solidaria de Ovejas Negras Company M. G.

Estará disponible hasta el 5 de diciembre y el valor de la tapa solidaria oscila entre tres y cuatro euros, de los cuales la mitad irá destinado a la causa benéfica. Se puede encontrar en Ovejas Negras Tapas, La Chunga, Mamarracha, Torres y García, Filo, Delacruz, El Favorito, Castizo, Casa Ozama y Barbarita, además de en los nuevos locales anteriormente mencionados: Casa Limón, restaurante Café Santacruz, Bar Los García y Espacio Eslava.

Los fondos irán destinados a SEHOP, la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas, una asociación médico-científica sin ánimo de lucro. Esta reúne a oncólogos y hematólogos infantiles, cirujanos pediátricos, radioterapeutas y otros especialistas comprometidos con el estudio y el tratamiento del cáncer infantil. LA SEHOP fomenta la investigación oncológica como pilar fundamental para la consecución de los avances en el tratamiento del cáncer infantil, y se esfuerza por disminuir los efectos secundarios de este. Además, velan por la calidad asistencial y la calidad de vida de los supervivientes y sus familiares.