Arranca dos garrapatas de su perro y la macabra escena que fotografía desata el pánico en redes

La amenaza de las garrapatas es un riesgo real y a menudo subestimado, especialmente para los dueños de perros que disfrutan del campo y los espacios abiertos. Estos parásitos no son solo una molestia, sino un verdadero vector para la transmisión de graves enfermedades como la babesiosis o la conocida enfermedad de Lyme. Una correcta prevención y una actuación rápida y precisa son fundamentales para evitar complicaciones que pueden poner en serio peligro la salud del animal.

Por ello, los veterinarios insisten en un protocolo de extracción que requiere calma y precisión. Es imprescindible usar unas pinzas de punta fina para sujetar al parásitolo más cerca posible de la piel, tirando de forma suave pero firme y constante, siempre en perpendicular. Presionar el abdomen de la garrapata es un error común que debe evitarse a toda costa, ya que podría provocar que el arácnido regurgite sus fluidos, aumentando el riesgo de infección.

Además, una vez retirado el parásito, la vigilancia no termina. Es vital observar el comportamiento del perro durante las semanas posteriores en busca de síntomas como apatía, cojera o fiebre. La aparición de cualquiera de estas señales de alarma, una advertencia que es crucial para la detección temprana de posibles dolencias, debe motivar una consulta veterinaria inmediata.

La chispa que reavivó el debate: una foto viral

De hecho, ha sido una insólita imagen aparecida en la plataforma Reddit la que ha vuelto a poner este asunto de salud pública sobre la mesa. Un usuario de esta red social internacional compartió una fotografía tan fascinante como desagradable: el primer plano de dos garrapatas que se estaban apareando justo después de haber sido extraídas de su perro. La escena, ajena a la experiencia de la mayoría, no tardó en captar la atención de miles de personas.

La repercusión no se hizo esperar, y la publicación acumuló más de 40.000 reacciones y un torrente de comentarios. Fue en ese foro improvisado donde la propia comunidad arrojó algo de luz sobre la biología de estos animales. Varios usuarios confirmaron que, efectivamente, la garrapata de menor tamaño que se encontraba sobre la más grande era el macho del par de arácnidos, convirtiendo una anécdota un tanto macabra en un inesperado recordatorio sobre la importancia de la prevención.