El botón que permite a los perros manejar electrodomésticos como el lavavajillas

Cuando hablamos de hogar, es lógico pensar que el encargado de mantener una casa en orden sea el ser humano. Planchar, barrer, fregar, aspirar, poner el lavavajillas o poner una lavadora son algunas de las tareas más desarrolladas en casa, y todas ellas realizadas por los dueños.

Sin embargo, esto va a dejar de ser así. Y es que gracias a los desarrollos de una universidad, las mascotas van a pasar a tener un rol relevante en los hogares. A partir de una curiosa e ingeniosa idea, los perros van a tener la posibilidad de manejar los electrodomésticos.

Una 'tecnología' que será puesta a la venta al público próximamente y que, por tanto, dará más responsabilidades a las mascotas.

Un botón hecho para mascotas

La tecnología suele estar dedicada al ser humano, pero en esta ocasión es diferente. Y es que una universidad británica ha creado un botón específico para animales que permite el control de algunos electrodomésticos del hogar.

En concreto, la universidad en Milton Keynes ha diseñado un interruptor llamado 'botón Dogosophy' que utiliza tecnología inalámbrica y responde a la presión ejercida por la nariz o la pata de la mascota. El Laboratorio de Interacción Animal (ACI) de la universidad tenía el objetivo de adaptar un dispositivo a las características perceptivas de los perros para darles la capacidad de tomar decisiones respecto a algunas tareas del hogar.

Para ello, crearon un gran panel de presión azul, un color más fácil de ver para ellos, y una superficie texturizada adecuada para que pueda ser presionada por una pata o un hocico.

¿Qué permite este botón?

Gracias a esta tecnología, los perros podrán tomar decisiones respecto a una serie de aparatos domésticos. Por ejemplo, cuando llega el verano y el calor azota los hogares, los perros tendrán la posibilidad de encender el aire acondicionado a través de este botón.

Y sobre este avance, la profesora Clara Mancini, encargada de dirigir el diseño y la investigación del producto se ha pronunciado. "A los perros, en particular a aquellos entrenados para ayudar a las personas, se les pide que interactúen con un entorno que no está construido para ellos", asegura.

"Queríamos replantear esto de una manera que ayudara a los perros, así que estudiamos cómo interactúan con el mundo que les rodea. Ven bien el azul, así que ese es el color del botón, y le pusimos una carcasa blanca alrededor para crear contraste. También tenía que ser inalámbrico para poder colocarlo donde fuera más accesible para el perro.", concluye sobre esta nueva tecnología.

El objetivo del nuevo 'invento' para perros

Con la creación de esta herramienta, el objetivo que se persigue es que los perros de asistencia puedan encender las luces o los hervidores de agua para sus dueños, teniendo una mayor incidencia en la convivencia.

No obstante, el uso de este sistema requiere de una adaptación previa de la mascota, es decir, que el perro asimile el uso adecuado de esta facilidad. Por ello, la profesora Mancini trató de entrenar a su propia perra, una husky llamada Kara. "El problema con los huskies es que no son muy dóciles, mientras que un labrador, por ejemplo, es más fácil de entrenar. Si logras captar el interés de un husky, interactuará", declara la profesora.

Esta tecnología, que pretende dar más potestad y autonomía a los perros, saldrá próximamente a la venta en Reino Unido y tendrá un coste de 96 libras. Aunque se desconoce si este sistema llegará fuera del país, queda por ver si realmente será un avance y tendrá la utilidad esperada.