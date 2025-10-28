La Dirección de Defensa Animal avisa: el doble peligro mortal que acecha a tu gato este mes

Lejos de la imagen de mal augurio que arrastran desde hace siglos, los gatos de pelaje negro podrían esconder una naturaleza mucho más amable de la que se les atribuye. Una investigación de la Universidad de California Davis apunta, de hecho, a que estos animales podrían tener un carácter particularmente dócil, una conclusión que desmonta por completo la superstición popular que los ha estigmatizado injustamente.

A pesar de ello, esta arraigada creencia los convierte en el blanco perfecto cuando se acerca la noche de Halloween. La Dirección Nacional de Defensa Animal ha emitido una seria advertencia ante el riesgo de que estos animales puedan ser capturados para su uso en rituales esotéricos, un peligro muy real que en el peor de los casos puede terminar con su sacrificio. El temor es que, por su color, acaben por caer en manos equivocadas.

De hecho, la amenaza no se limita exclusivamente a los felinos de manto oscuro. Durante todo el mes de octubre, la alerta se extiende también a los gatos de color blanco, considerados igualmente vulnerables a ser utilizados en esta clase de cultos. Esta percepción los convierte en un objetivo preferente para quienes asocian su pelaje con supuestas «malas energías», un hallazgo que choca frontalmente con el estigma que pesa sobre ellos

La doble amenaza: entre la superstición y el instinto

Por si fuera poco, a la amenaza de las viejas leyendas se suma un factor puramente biológico que agrava la situación. Expertos veterinarios advierten que, durante esta época del año, los gatos tienden a escaparse con más frecuencia de sus hogares debido a su ciclo natural de reproducción. Este comportamiento instintivo, completamente ajeno a cualquier celebración, eleva inevitablemente el riesgo de que sean capturados.

Ante este panorama, el llamamiento de los especialistas es claro e inequívoco. La principal recomendación de la Dirección Nacional de Defensa Animal pasa por mantener a las mascotas, especialmente a las más señaladas por estas creencias, resguardadas en casa y bajo supervisión constante. Se trata de la única medida eficaz para evitar que se conviertan en las víctimas inocentes de una de las tradiciones más oscuras que rodean a esta festividad.