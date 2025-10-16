El motivo por el que esta ciudad catalana prohíbe adoptar gatos negros hasta después de Halloween

El próximo viernes 31 de octubre se celebra Halloween, una fiesta típica estadounidense, donde se popularizó como una noche de disfraces, caramelos y actividades relacionadas con lo sobrenatural. A pesar de que en Cataluña ya hay una festividad típica para estas fechas, la castanyada, Halloween se celebra cada año más en la comunidad catalana.

Dos semanas antes de esta celebración, el Ayuntamiento de Terrassa ha decidido tomar una medida inusual: prohibir la adopción de gatos negros hasta que pase Halloween. El objetivo, según el consistorio, es evitar que sean dañados en rituales y torturas.

Así, el pleno de Terrassa ha aprobado que ningún gato negro salga del Centro de Atención de Animales Domésticos que hay en la ciudad y que es de gestión municipal. La medida entró en vigor el pasado 1 de octubre, y acabará el 10 de noviembre, a petición de varias asociaciones animalistas.