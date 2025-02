Si tu gato te pide más comida y tiene el comedero lleno debes hacer esto: puede estar sufriendo y no lo sabes

Las mascotas son consideradas como un miembro más de la familia, las cuales reciben mucho cariño en los hogares. Pese a que no se puede mantener una conversación con ellas, habitualmente, por sus reacciones o sus gestos, existe la posibilidad de entender cuáles pueden ser sus necesidades. Por ejemplo, en el caso de los perros, es muy habitual que se acerquen a la puerta indicando que quieran salir a dar un paseo. Estos animales, que son considerados el mejor amigo del hombre, son más predecibles por su forma de actuar.

Sin embargo, algo diferente ocurre con los gatos. Estos compañeros felinos suelen ser más tranquilos, manteniendo un comportamiento más clamado e, incluso, indiferente a todo lo que les rodea. En este sentido, lograr captar sus intenciones o deseos puede ser un rompecabezas complicado de resolver, y más si se trata sobre la alimentación.

Los maullidos, una forma de entender las necesidades de un gato

Son innumerables las situaciones en las que el dueño de un minino no sabe cómo actuar en relación a lo que cree que le está pidiendo su mascota. Una de las más comunes es cuando un gato exige más comida pese a que su cuenco esté lleno. Ante la incomprensión de algunos, la pregunta que más se les viene a la cabeza es la siguiente: ¿Por qué mi gato me pide más comida si tiene el comedero lleno?

Puede parecer que por gula, el animal se sienta muy hambriento y pida desde el primer momento mas pienso; o porque el gato tenga sobrepeso y esté acostumbre a ingerir más cantidad de alimento. La realidad es que esto no tiene nada que ver y, en caso de presentarse esta situación, la razón será totalmente diferente a las anteriormente mencionadas.

¿Por qué mi gato me pide más comida si tiene el bol lleno?

Lejos de antojos o caprichos, la explicación por la que un gato pide más comida cuando su bol está lleno es porque el comedero no es el adecuado. Aunque exista la creencia de que cualquier plato o tazón sirve para que una mascota coma, no elegir el correcto le incomodará y no podrá comer todo el pienso depositado en el espacio. Por eso, es normal que cuando pida más cantidad, el centro del recipiente esté vacío y los bordes llenos.

Esto viene dado por sus bigotes, unos pelos largos y muy rígidos que están situados en el hocico. Se trata de un vello muy sensible para los gatos, ya que son terminaciones nerviosas que cumplen funciones sensoriales. Esto les ayuda a orientarse, tanto de día como de noche, a detectar objetos o animales, conocer los aspectos atmosféricos que les rodean o a identificar las vibraciones. Por lo tanto, es algo que, sí o sí, necesitan tener presente en su día a día.

Si su comedero es muy profundo, estrecho o tiene los bordes muy pronunciados, le resultará muy incómodo comer en ese recipiente. Los bigotes chocarán con los bordesy no podrán comer tranquilamente ni tampoco con comodidad, ya que no serán capaces de llegar a todos los puntos del plato.

Un comedero grande para un gato es el más adecuado Flickr

¿Qué tipo de plato es mejor para los gatos?

Escoger el mejor tazón para la comida de los gatos no es algo que hay que dejar de lado. Los mejores tipos de comederos deben ser poco profundos y muy anchos, con bordes pequeños. Estos recipientes ayudarán también a la mascota a detectar, de reojo, todo aquello que le rodea, por lo que su alimentación será mucho más tranquila para él.