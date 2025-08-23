Llevaba años desaparecido, pero este extraño animal ha vuelto a resurgir

El retorno de una de las especies de mariposa más escasas del Reino Unido se ha confirmado en Gales, un territorio del que había desaparecido hace varias décadas. La mariposa blanca de la madera, conocida por su delicado color crema y sus antenas listadas, ha sido registrada en cuatro emplazamientos de Powys, gracias a la labor de la organización Butterfly Conservation. A estas alturas, no podemos olvidar que las mariposas más bonitas están en España.

La especie había mantenido una colonia permanente en el sureste de Gales, pero su presencia se extinguió completamente hace varias décadas, principalmente debido a la destrucción de su hábitat natural. Desde entonces, solo se habían documentado avistamientos esporádicos, sin establecerse una población estable.

Este hallazgo se produce en un momento en que los conservacionistas han lamentado el declive de las poblaciones de mariposas en los últimos años a causa de la actividad humana. La detección de ejemplares, incluyendo una hembra depositando huevos, es un dato importante para la recuperación de esta particular especie.

Un éxito notable en la conservación de la fauna silvestre

Los nuevos ejemplares de la mariposa blanca de la madera, tal y como recoge el medio BBC, proceden con toda probabilidad de los enclaves situados justo al otro lado de la frontera, en Shropshire. En esta región, se han llevado a cabo trabajos de conservación específicos para mantener las poblaciones de esta mariposa, lo que indica el éxito de estas medidas. El equipo de la organización Butterfly Conservation ha contabilizado al menos cuatro individuos, incluyendo una hembra que fue observada depositando sus huevos en las áreas gestionadas por Natural Resources Wales (NRW) en Siercwm.

A pesar de este reciente éxito, la abundancia de la mariposa blanca de la madera ha experimentado un descenso del 82 por ciento desde 1979 en los pocos lugares donde aún subsiste. Ante esta situación, los voluntarios tienen previsto realizar nuevas encuestas en la próxima primavera. Asimismo, se encuentran en contacto con NRW para estudiar la gestión de los arcenes a lo largo de las carreteras forestales, buscando expandir sus hábitats protegidos. Mariposas hay de todos los tipos, algunas incluso vuelven pestilentes a sus parejas para que no se acerque ninguna otra a ellas.

Esta noticia coincide con un periodo de notable actividad de mariposas y polillas, gran parte de la cual se vincula directamente con las temperaturas récord registradas este año. Butterfly Conservation ha documentado que 18 especies de mariposas han emergido al menos dos semanas antes de lo habitual, y otras 24 especies lo han hecho con al menos una semana de antelación.

Sin embargo, el doctor Dan Hoare, director de recuperación de la naturaleza en Butterfly Conservation, ha advertido que, si bien la organización celebra la buena marcha de mariposas y polillas en el Reino Unido, el rápido cambio climático que se está experimentando provocará "ganadores y perdedores". Hoare ha subrayado que una estrategia para aumentar el número de "ganadores climáticos" consiste en gestionar los hábitats de forma positiva, de modo que tanto las especies amenazadas como las más comunes puedan beneficiarse. Esto implica crear y mantener hábitats conectados de buena calidad a escala paisajística, una labor que Butterfly Conservation ha venido desarrollando durante años y que continuará impulsando.