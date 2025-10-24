La AEMET sobre el último fin de semana de octubre: este será el comportamiento de la borrasca Benjamín en tierras aragonesas

La recta final de esta semana de octubre de 2025 presenta cambios graduales en la atmósfera, según la predicción meteorológica de la AEMET. El viernes 24 de octubre comenzará la jornada sin fenómenos significativos en el horizonte. El cielo se presentará poco nuboso durante las primeras horas del día. Sin embargo, se anticipa un cambio progresivo en las condiciones de nubosidad a medida que avance la tarde. En la mitad sur de la región, se espera que el cielo tienda a estar nuboso, mientras que en el resto del territorio predominarán los intervalos nubosos.

En cuanto a las precipitaciones, aunque no son un elemento central de la predicción, no se descarta la posibilidad de que se registre alguna lluvia débil y dispersa, especialmente concentrada en la mitad sur de la provincia durante la tarde. Las temperaturas mínimas experimentarán un descenso generalizado, con la única excepción de Teruel, donde se prevén pocos cambios. Las máximas, por su parte, mostrarán un descenso ligero en el valle del Ebro y el Bajo Aragón, manteniéndose sin variaciones en el resto de las zonas. Serán de 9 y 19 en Huesca, 7 y 22 en Teruel y 10 y 21 en Zaragoza. El viento será flojo a moderado de componente oeste, con aumentos ocasionales de intensidad en el sistema Ibérico de Teruel por la tarde antes de disminuir a última hora de la jornada.

La llegada de las lluvias

El panorama meteorológico se transforma por completo al llegar el sábado 25 de octubre. Se espera una jornada dominada por un cielo que estará nuboso en su mayor parte, lo que aumentará la probabilidad de que se registren precipitaciones a lo largo del día. La cota de nieve se situará a una altitud considerable, entre los 2600 y los 2800 metros, especialmente en la zona del Pirineo.

En lo referente a las temperaturas, se espera que las mínimas registren un ascenso, siendo este cambio más acusado en el Pirineo. Por el contrario, las temperaturas máximas experimentarán un descenso, salvo en la provincia de Teruel donde se pronostica un ligero ascenso. 13 y 15 en Huesca, 10 y 23 en Teruel y 13 y 17 Zaragoza. El viento será flojo y de dirección variable en la mayoría del territorio. La excepción se presentará en el Ibérico de Teruel, donde se mantendrá del suroeste y moderado durante las horas centrales del día.

Cambio de tendencia y descenso de la cota

El domingo 26 de octubre dará inicio con un cielo muy nuboso, marcando una continuación de las condiciones de inestabilidad, con precipitaciones previstas durante la primera mitad de la jornada. No obstante, se espera que el cielo tienda a estar poco nuboso hacia el final del día, lo que señala un cambio progresivo hacia condiciones más estables.

Uno de los aspectos más destacados de esta predicción es el marcado descenso en la cota de nieve en el Pirineo. Si bien comenzará el día entre los 2800 y los 3000 metros, esta altitud bajará hasta situarse entre los 1800 y los 2000 metros, lo que indica un enfriamiento significativo en las capas altas de la atmósfera.

Las temperaturas mínimas experimentarán un descenso, de 10 en Huesca, 3 en Teruel y 10 en Zaragoza, que será notable especialmente en el tercio sur. Las máximas presentarán un comportamiento dividido: ascenderán en el tercio norte, mientras que en el resto de la región descenderán, pudiendo ser notable la bajada también en el tercio sur. El viento será flojo y de dirección variable inicialmente, pero cambiará a componente norte y noroeste, soplando de forma floja a moderada a partir del mediodía, con especial intensidad en el valle del Ebro.