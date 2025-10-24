Transcienden los wasaps de la expulsión más sonada de Vox: "Cesar a Marcos ya" por sus comentarios nazis y violentos

La destitución de Marcos Francoy, abogado y secretario de Organización Territorial de Vox en Huesca, como asesor del grupo parlamentario en las Cortes de Aragón, se confirmó esta semana. La causa de su cese fueron los comentarios fascistas y xenófobos y mensajes que este había difundido a través de su perfil personal en 'X'. A pesar de que el despido se hizo público en medio de un escándalo mediático, la formación ha asegurado que la decisión de prescindir de sus servicios era una cuestión interna y previa a la polémica.

De hecho, 'Ok Diario' ha podido constatar que Vox tenía ya el expediente de expulsión de Francoy desde el 5 de septiembre. Esta documentación incluía un mail enviado por el gestor del grupo parlamentario de Vox en Aragón a un despacho de abogados, en el que se detallaban las condiciones económicas de su salida. En concreto, se establecían 4.353,08 euros correspondientes a la indemnización por despido improcedente que le correspondía al asesor por el año y medio que había permanecido en su puesto.

La urgencia de la cúpula nacional

El proceso de destitución fue acelerado por la cúpula nacional del partido en los días previos al anuncio. El mencionado diario ha publicado una conversación de WhatsApp del pasado 11 de octubre, donde un alto cargo de la formación a nivel nacional presionaba a otro autonómico para "agilizar el proceso" y "cesar a Marcos ya". El dirigente nacional insiste en el chat: “No tiene sentido esperar al viernes. Hacedlo ya por favor". El cargo en Aragón había planeado inicialmente que la preparación legal estuviera lista para el viernes, pero ante la urgencia de Madrid se comprometió a hablar con el abogado para que lo preparara "para mañana".

Además, la formación explica a 'Ok Diario' que la decisión de prescindir de él antes de que saltara la noticia se debió, precisamente, a "sus publicaciones fuera de lugar en redes sociales". Fuentes del partido aseguran que era "cuestión de días que Francoy dejara de formar parte del grupo", y que el gestor "ya estaba avisado y estaba tramitando formalmente su salida cuando ha saltado todo esto".

El contenido extremista de los mensajes

El escándalo mediático se desató el lunes, cuando el 'Diario Socialista' se hizo eco de las publicaciones que el ya exasesor difundía desde su cuenta personal en 'X. El contenido difundido incluía mensajes clasificados como nazis, racistas, antisemitas y fascistas. Entre los comentarios citados, Francoy llegó a escribir que: “Es profundamente importante combatir con cualquier medio posible el reemplazo étnico al que nos someten, remigrar a todos los no españoles de sangre y promover políticas que permitan la natalidad de los españoles autóctonos”.

Otros mensajes con connotaciones extremistas incluían la afirmación: “Es grotesca la influencia de la sinagoga de satanás entre los profesionales médicos”. Además, Francoy compartía activamente contenido visual y textual de ideología fascista y nazi. El contenido difundido incluía vídeos de nazis escribiendo la cruz judía o retuits de cuentas con saludos fascistas acompañados de la frase “el día de la raza”. Tras la noticia y la consecuente polémica, Francoy eliminó su perfil de X para evitar que sus comentarios se siguieran propagando.