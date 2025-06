Bunbury aborda de frente su relación con las drogas: “No nos pareció que hubiera un problema dentro de la banda"

Bunbury, que siempre está en el punto de mira en los medios de comunicación por su excéntrico comportamiento en muchas ocasiones, ha protagonizado recientemente un encontronazo con su fiel público durante su último concierto en su ciudad natal, Zaragoza. “Una petición, un ruego, si hace falta se lo pedimos de rodillas: limiten al mínimo el uso de los celulares y vivan la experiencia, no se arrepentirán"”, espetó antes de interpretar las canciones de su nuevo disco ‘Cuentas pendientes’

Porque el exvocalista de los ‘Héroes del Silencio’ no se corta el pelo en un casi ninguna de sus manifestaciones. Muestra de ello son algunas de sus impactantes declaraciones al periodista Yordi Rosado en su canal de ‘Youtube’. Con el mexicano aborda su la etapa dorada en el grupo de rock de origen aragonés, su meteórico ascenso a la fama internacional y cómo gestionó tal baño de masas.

Sobre sus inicios, el cantante ofrece una interesante reflexión: "Nos ha pasado a todos que en esos primeros años no ganamos dinero en realidad ninguno. Lo ganábamos pero nada que fuera sustancial como para relajarte. Era subsistencia, comprarte una casa... No teníamos la sensación de ser pobres pero tampoco ricos, vendiendo lo que estábamos vendiendo".

Éramos tan jóvenes que no nos daba la impresión de que hubiera algún problema

Momento de la conversación en la que el ‘youtuber’ latinoamericano le pregunta sin tapujos por los supuestos momentos vividos de "alcohol, drogas y fiesta". Muy lejos de evadir la controvertida cuestión, Enrique la responde con serenidad y en detalle. "En realidad estábamos en esa vorágine en la que hay drogas y alcohol, pero sinceramente, visto desde la distancia, éramos tan jóvenes que no nos daba la impresión de que hubiera algún problema", sentencia el artista.

"Era el pan nuestro de cada día, no solo entre nosotros, en los 80 y 90 las drogas estaban en todos lados, en la política, en los banqueros”, prosigue. “No nos pareció que hubiera un problema dentro de la banda. En ningún momento dejamos de trabajar porque hubiera uno que estuviera tomando en exceso".

Lo que es un problema es cuando la droga se interpone en tu camino

Para terminar el encuentro, el intérprete musical le da al periodista la respuesta definitiva, su reflexión más íntima sobre ese pasado tan exitoso como convulso: "He considerado pasado el tiempo que a lo mejor he tenido etapas en las que he abusado de determinada sustancia. Pero eso nunca ha hecho que dejara de hacer una actuación o una grabación. Lo que es un problema es cuando la droga se interpone en tu camino, que los he conocido, a bastantes, gente que dejaba de hacer las cosas y la droga era un problema para su funcionamiento diario".

Si eres fan del cantante, o simplemente no quieres perder la oportunidad de ver en directo a uno de los artistas más importantes del siglo XXI en el mundo, tienes una próxima oportunidad en nuestro país el sábado 13 de septiembre: Enrique Bunbury actuará frente a cientos de personas en el enorme WiZink Center de Madrid.