Dominio anticiclónico en Aragón, según la AEMET: así será este peculiar martes meteorológico

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido la previsión para el martes 28 de octubre, y el panorama en Aragón es de absoluta calma y transición hacia una estabilidad más firme. La tónica general será el dominio total de la estabilidad atmosférica, caracterizada por cielos serenos y un patrón térmico que invita a la cautela matinal, especialmente en las zonas de valle y depresión. La jornada se define, por tanto, como un día plenamente otoñal, seco y con un marcado contraste entre el fresco de las primeras horas y la calidez confortable del mediodía.

Este escenario de tranquilidad se debe al firme posicionamiento de una dorsal de altas presiones sobre la Península Ibérica, un bloqueo que disipa la formación de nubosidad y detiene la influencia de los frentes atlánticos que suelen llegar con la estación. La atmósfera aragonesa permanecerá limpia y despejada, un ambiente ideal para la realización de actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la necesidad de abrigo en la primera mitad del día.

Cielos pocos nubosos

Desde el punto de vista visual, el cielo será el principal protagonista de la jornada, ofreciendo una imagen inmaculada sobre la geografía regional. La previsión apunta a que los cielos serán predominantemente poco nubosos o totalmente despejados en las tres provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel. Esta condición se mantendrá firme y estable durante la mayor parte del día, permitiendo que la radiación solar incida directamente sobre la superficie. Únicamente se espera la aparición de intervalos de nubes altas al final de la tarde, si bien estas formaciones son inofensivas, ya que no presentan desarrollo vertical y, por lo tanto, no se asocian a riesgo de precipitaciones ni limitarán la cantidad de horas de sol efectivo.

El comportamiento térmico constituye el punto más interesante y divergente del pronóstico. Las temperaturas mínimas presentarán un patrón dispar en la geografía regional a causa de la inversión térmica. El aire frío, al ser más denso, se estanca en las zonas bajas durante la noche despejada y en calma. Por ello, las mínimas experimentarán un notable descenso en la Depresión del Ebro y el Bajo Aragón. Se esperan valores fríos, con termómetros que oscilarán entre los 4 °C y los 7 °C en las capitales y las zonas ribereñas, pudiendo incluso rozar la helada en puntos concretos de la Hoya de Huesca y las vegas bajas. Por contraste, en el Pirineo y la Ibérica, las mínimas se mantendrán sin cambios sustanciales o registrarán un ligero ascenso al quedar por encima de la capa de aire frío, disfrutando de noches algo más templadas.

Tarde agradable

En cuanto a las máximas, la tendencia es más uniforme. Se prevé un ligero ascenso en general, que será más notable en las provincias de Zaragoza y Teruel, donde el sol tendrá la máxima eficacia para calentar la superficie. Las máximas se moverán en un rango confortable, entre los 18 °C y los 21 °C, lo que generará una gran amplitud térmica.

Finalmente, el viento se muestra colaborador. El régimen eólico será flojo y desorganizado durante la mañana, con predominio de la componente variable. La total ausencia de rachas fuertes mantendrá una atmósfera tranquila y sin las incomodidades asociadas al Cierzo. A partir de la tarde, se observará un sutil reajuste en el flujo, estableciéndose un régimen flojo de componente sureste que mantendrá el ambiente estable sin alterar la sensación térmica diurna. El martes se perfila como un día de sol intenso y frío matinal que da paso a una tarde muy agradable.