Fin de semana de contrastes bruscos: Aragón se despide del 'veranillo' para dar paso a las lluvias y la nieve en estas comarcas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un pronóstico que marca un contundente punto de inflexión para Aragón. Tras un viernes que promete ser el último coletazo de la estabilidad, el fin de semana del Día de Todos los Santos se presenta con un cambio de guion dramático: lluvias generalizadas y una caída drástica de las temperaturas que obligará a desempolvar abrigos y paraguas en todo el territorio.

Así pues, este viernes 31 de octubre se despedirá con calma. Se espera un cielo poco nuboso, aunque tendremos intervalos de nubes bajas al amanecer y algunas nubes altas aparecerán por la tarde. El fenómeno más característico serán las brumas y los bancos de niebla matinales en la depresión del Ebro, poniendo la nota paisajística al comienzo del día. Las mínimas ascenderán en la mitad occidental, mientras que las máximas mostrarán un comportamiento mixto, subiendo en el extremo oriental del Sistema Ibérico y bajando levemente en la franja occidental, todo ello con un viento flojo a moderado de componente sur.

El adiós al sol de 'Halloween' y la inestabilidad del sur

La primera sacudida llega el sábado 1 de noviembre. El día se iniciará nuboso y rápidamente evolucionará a muy nuboso o cubierto. La AEMET anticipa que las precipitaciones avanzarán de oeste a este, afectando a la mayor parte de la comunidad. Serán menos probables hacia el extremo oriental del Sistema Ibérico, que actuará como una zona de sombra. En cuanto al mercurio, las mínimas ascenderán o se mantendrán sin cambios, pero las máximas iniciarán un descenso generalizado. El viento de componente sur, que trae la inestabilidad, seguirá siendo flojo a moderado.

Frío y nieve regresan al Pirineo a 1.600 metros

El colofón de este cambio llega el domingo 2 de noviembre, marcado por una situación de pleno invierno en las cumbres. En el Pirineo, el cielo estará muy nuboso o cubierto con precipitaciones localmente persistentes. La AEMET advierte de la bajada de la cota de nieve hasta los 1600-1800 metros a últimas horas del día. En el resto del territorio, el ambiente será nuboso, con probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas a primeras horas, remitiendo a lo largo de la mañana para tender a cielos poco nubosos por la tarde.

El domingo será, sin duda, el día más frío de la predicción, con un descenso generalizado de temperaturas en toda la región impulsado por la llegada de un viento moderado del noroeste. La estabilidad del viernes quedará como un lejano recuerdo.

Las capitales de provincia registrarán los valores más bajos del pronóstico. En Zaragoza, el mercurio se moverá entre los 11°C de mínima y solo 19°C de máxima. En Huesca 9°C de mínima y 18°C de máxima. Y Teruel, como es habitual, será la provincia más gélida, con mínimas que podrían rozar los 4°C aunque con máximas que todavía respetarán, de 18°C.