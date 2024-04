Mapa de todos los radares fijos, móviles y de tramo en Aragón

Una de las principales causas de muerte en Españason los accidentes de tráfico debido, en su mayoría, al exceso de velocidad en carreteras. Para ello, la Dirección General de Tráfico instala diversos dispositivos para tratar de controlar a los infractores que cometen estas imprudencias, entre los que se encuentran los cinematógrafos, más conocidos como radares.

En este sentido, los datos proporcionados por la DGT detallan que la red de carreteras españolas cuenta con más de 2.000 sitios donde se encuentran ubicados radares, tanto fijos como de tramo. Así, el organismo estatal, dependiente del Ministerio del Interior, ha anunciado que durante 2024 instalará un total de 88 nuevos radares de tramo por toda España, a lo que se sumarán la incorporación de 160 radares fijos en un lapso de tres años.

Estos son los radares de tramo, fijos y móviles en Aragón

Aragón cuenta con aproximadamente 150 radares en sus carreteras, entre fijos y móviles. Pero, ¿dónde se encuentran? En este mapa te mostramos su ubicación exacta según su tipología.

No obstante, no es posible conocer la ubicación exacta de los radares móviles ya que, como su propio nombre indica, no están quietos en un punto y se mueven para velar por la seguridad vial de los conductores.

Cómo funcionan los radares de tramo

Aragón cuenta con tres radares de tramo, ubicados en el área metropolitana de la ciudad de Zaragoza. Aún así, es importante conocer su funcionamiento para evitar cometer una infracción que derive en una sanción de tráfico.

Estos dispositivos no son radares comunes como los cinematógrafos móviles, sino que tienen una peculiaridad que los hace distintos. Así, estos dispositivos se ubican en ambos extremos del tramo, calculando la velocidad media de cada vehículo en dicho tramo.

Radar multicarril Cipriano Pastrano La Razón

A la entrada del tramo, las cámaras graban y registran la matrícula del vehículo y, al final del recorrido seleccionado, otra cámara reconoce la matrícula que pasó por el punto de entrada y calcula la velocidad promedia de ese vehículo. Así, si la velocidad media está por debajo del límite, no hay multa. Por el contrario, si la velocidad media es superior a la permitida, se procede a tramitar la denuncia.

Estas son las multas de la DGT si te saltas un radar en España

Conducir con exceso de velocidad superior a la establecida es delito. Sin embargo, según apunta la web oficial de Tráfico, en función del tipo de vía en el que se cometa dicha ilegalidad puede constituir una infracción distinta con diferentes sanciones que van desde los 100 a los 600 euros. Además, en función de la multa, el conductor puede perder de 2 a 6 puntos del carnet de conducir.

Tabla de multas por exceso de velocidad. DGT

La DGT señala que "dos de cada tres sanciones en vías interurbana están directamente relacionadas con la velocidad excesiva que, además, es un factor de riesgo presente en casi el 20% de los accidentes con víctimas".