"Me rompió el vestido y me penetró": trascienden las duras declaraciones del juicio por la presunta agresión sexual de Las Fuentes, Zaragoza

La Audiencia Provincial de Zaragoza, adscrita a la Sección Sexta, celebró este martes un juicio por una presunta agresión sexual que se remonta al 16 de febrero de 2024. El acusado es F.H.R., un dominicano de 39 años que había sido compañero de piso de la denunciante, una joven sudamericana, hasta unos meses antes de los hechos.

Según el relato de la víctima, su primer contacto con Francisco Antonio se produjo en un pub de la calle Ricla, donde se sintió intimidada cuando él la siguió hasta "el baño". De regreso a su domicilio, la joven se subió a un taxi al que también entró el encausado, otra chica y un hombre no identificado. Los cuatro terminaron en un domicilio del barrio de Las Fuentes.

El relato de la agresión y la evidencia forense

Fue en esta vivienda donde, supuestamente, se cometió la agresión. La denunciante narró al tribunal la secuencia de los hechos con detalle: "Se me tiró encima, me rompió el vestido y me penetró, me tenía sujetados los brazos y las piernas. Grité pero no me escucharon". Esta declaración clave fue el centro de la sesión ante el tribunal provincial, presidido por la magistrada Pilar Lahoz.

Las conclusiones de las médicas forenses, que examinaron a la joven tras la denuncia, aportaron un respaldo crucial a esta versión. Las doctoras apreciaron varias "equimosis" en los genitales de la víctima, así como "lesiones de poca entidad" localizadas específicamente en el lado izquierdo del cuerpo. Ante el tribunal, explicaron que "las lesiones indican que hubo sujeción y contención. Son signos de que a esta señora le intentaron contener".

Coherencia del testimonio y la versión del acusado

Además de las evidencias físicas, las forenses evaluaron la declaración de la víctima. Indicaron que la joven "hizo un relato ordenado de los hechos, era coherente y se consideraba válido". El acusado, por su parte, defendió su inocencia y argumentó que todas las relaciones sexuales mantenidas con la joven fueron completamente consentidas.

F.H.R. refutó la versión de la agredida aludiendo a interacciones previas en el pub, asegurando que la chica le había instado a "subirle la cremallera" de su vestido en el baño del local. Su versión culmina en la vivienda de Las Fuentes, donde, según él, "seguimos la fiesta en mi casa, tuvimos relaciones pero porque ella quiso, pero la llamó su novio y se fue tranquilamente, sin llorar ni nada".

Peticiones de pena y antecedentes judiciales

Por los graves hechos denunciados, las partes acusadoras solicitan elevadas penas de cárcel para el dominicano. El ministerio fiscal pide una condena de ocho años de prisión, además de una indemnización para la víctima de 3.200 euros. La acusación particular, ejercida por la abogada Claudia Melguizo, también pide la pena de ocho años de cárcel, pero eleva la compensación económica a 6.200 euros.

Por su lado, el abogado defensor de Francisco Antonio, el letrado Alejandro Sarasa, ha solicitado la libre absolución de su cliente, defendiendo que las relaciones fueron, a su juicio, consentidas. El juicio, dirigido por el Juzgado de Instrucción número 4, seguirá el 31 de octubre a las 10:00 horas con el interrogatorio a dos testigos que se han ausentado en esta sesión. El encausado está cumpliendo condena en la cárcel de Zuera por narcotráfico.