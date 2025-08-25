Última hora desapariciones de dos menores en Zaragoza: Angie, de 13 años, necesita medicación

La Policía Nacional ha desplegado el correspondiente dispositivo de búsqueda en Zaragoza capital por la desaparición de Angie A.C., una menor de 13 años, vista por última vez el pasado viernes 22 de agosto. La adolescente, que reside en un centro de menores del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), requiere medicación, factor que aumenta la prioridad de su localización y pone en marcha todos los recursos disponibles para encontrarla.

La alarma fue comunicada a las autoridades por los responsables del centro el mismo día de la desaparición, al verificar que la adolescente, que se encuentra en un régimen presumiblemente semiabierto, no había regresado a la hora correspondiente a las instalaciones. Tras constatar su ausencia y no tener noticias sobre su paradero, se presentó la denuncia formal ante la Policía Nacional, dando inicio al operativo de búsqueda.

Angie mide 1,45 metros y pesa aproximadamente 40 kilos

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), dependiente del Ministerio del Interior, ha difundido una alerta detallada para facilitar la identificación de la menor. Angie mide 1,45 metros y pesa aproximadamente 40 kilos. Tiene el pelo de color castaño y ojos marrones. En el momento de su desaparición, vestía una camiseta amarilla, mallas negras cortas y zapatillas deportivas negras, una descripción clave proporcionada por el personal del centro.

Las autoridades insisten en que cada minuto es crucial, especialmente por las necesidades médicas de Angie. La colaboración ciudadana es fundamental y se ruega a cualquier persona que tenga información relevante sobre su paradero que se ponga en contacto de inmediato con la Policía. Las vías de comunicación habilitadas son el teléfono de la Policía Nacional 091 o la línea directa para casos de menores desaparecidos 116000. También se puede aportar información a través del portal oficial del Ministerio del Interior.

Otra menor de 17 años en paradero desconocido desde el 13 de agosto

La búsqueda de Angie no es la única activa en la capital aragonesa. La Policía Nacional también mantiene una alerta por la desaparición de Sara I.R., una joven de 17 años que falta de su hogar desde el 13 de agosto. Según los datos difundidos por el CNDES, Sara tiene una altura de 1,60 metros y pesa alrededor de 50 kilos. Su pelo es de color castaño y sus ojos son marrones.

Ambas alertas por desaparición se mantendrán activas hasta que se confirme la localización de las menores y se garantice que se encuentran en buen estado. En casos como estos, la difusión de información y la vigilancia de la ciudadanía son herramientas vitales para las fuerzas de seguridad. Los investigadores esperan, como siempre, la colaboración de los zaragozanos y zaragozanas para localizar a las dos menores pronto y, sobre todo, sanas y salvas.