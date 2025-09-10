Vengando a Javier Lambán: nueva denuncia del PP aragonés contra el catalán Toni Albá por su tuit "ofensivo y denigratorio"

El Gobierno de Aragón ha dado otro paso firme para dignificar la memoria del expresidente Javier Lambán, fallecido el pasado 15 de agosto. En una decisión ratificada por el Consejo de Gobierno, se ha presentado una denuncia formal ante el Juzgado competente por un mensaje publicado por el actor Toni Albà en la red social “X”, considerado denigratorio y ofensivo. La autorización gubernamental incluye la personación en la causa judicial que pudiera abrirse, lo que subraya la seriedad con la que el ejecutivo de Azcón se toma este asunto.

Los hechos denunciados se produjeron el mismo día del fallecimiento de Lambán. En respuesta a una publicación del medio de comunicación El Nacional, Toni Albà escribió: “No me alegro nunca de la muerte de alguien, pero en el caso de un hijo de la gran haré una excepción”. Este mensaje ha sido interpretado por el Gobierno autonómico como un ataque directo no solo a la figura del expresidente, sino también a la institución que representaba. La reacción del ejecutivo busca poner un freno a este tipo de comentarios y establecer un precedente en la defensa de la dignidad de las figuras institucionales aragonesas.

Solo “deleznable”, según la Fiscalía de Zaragoza

Esta nueva vía judicial ha sido abierta por el equipo de Azcón tras conocer este mismo lunes que la Fiscalía Provincial de Zaragoza había ordenado el archivo de de la investigación abierta tras la primera denuncia del Gobierno de Aragón contra el humorista catalán por la controvertida publicación. El Heraldo de Aragón extrae del auto que aunque el fiscal ha calificado de “deleznable” el mensaje de Albá, no considera que haya indicios suficientes para abrir un proceso por un presunto delito de injurias e incitación al odio.

A pesar de las diferencias políticas, las diversas bancadas han coincidido en la necesidad de honrar al político ejeano. El grupo parlamentario del Partido Popular ya ha anunciado una iniciativa en las Cortes de Aragón para defender la dignidad y la memoria del expresidente Javier Lambán. Esta propuesta subraya el respeto transversal que la figura de Lambán generaba en la comunidad, más allá de las fronteras ideológicas.

Partidos unidos en defensa de Lambán

Por su parte, el PSOE de Zaragoza también ha instado al Gobierno local a que se recuerde al líder de la DGA con una calle en la capital aragonesa, un gesto simbólico para inmortalizar su legado. El equipo de Gobierno de Natalia Chueca ha respondido positivamente, afirmando que "ya lo tenía previsto", lo que demuestra un consenso político en torno al reconocimiento de la trayectoria de Lambán.

La iniciativa del Partido Popular en las Cortes y la propuesta del PSOE sobre una calle para Lambán demuestran que, más allá de las discrepancias políticas, existe un deseo común de honrar a una figura que marcó un periodo en la historia reciente de Aragón. Todo ello, en el mes posterior a su fallecimiento, lo que demuestra la celeridad con la que se están llevando a cabo estas acciones.