Asturias insiste en el pleno en que trabajan para garantizar jurídicamente las cacerías de lobos

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez, ha manifestado este martes en el Pleno que el Gobierno trabaja en expedientes para poder hacer cacerías específicas para control poblacional del lobo en aquellas zonas donde no existen reservas regionales, es decir, zonas donde lo que hay son cotos, pero cumpliendo de una manera rigurosa el plan de gestión del Lobo.

"Estamos centrados en tratar de cumplir el programa de control poblacional con todas las garantías jurídicas. Nosotros damos pasos para llevar adelante ese programa. Hemos pedido voluntariamente a los cazadores que participen y que colaboren dándoles garantías jurídicas para que puedan hacerlo", insistió el consejero.

Ha recordado el consejero que "una y otra vez, tanto por el sector ganadero como por algunos grupos parlamentarios, venían pidiendo, reivindicando, que mientras no se utilizaran cazadores en los controles poblacionales no iba a tener éxito" y ha incidido en que el Gobierno, a través de una resolución, autorizó hasta 31 de diciembre 174 cacerías en reservas regionales dirigidas a otras especies, pero que autorizaban el poder abatir lobos. A día de hoy se autorizaron ya 78 cacerías en reservas regionales.

Dieron conformidad 50; 19 no dieron conformidad y luego hubo 9 que no se celebraron. "No se abatió ningún lobo, quiero pensar, porque no es tan fácil el que aparezca el lobo cuando uno quiere, quiero pensar que no ha influido las continuas intervenciones que desde la ultraderecha y desde la derecha, uno de ellos el señor Venta Cueli, han trasladado, mintiendo, ese miedo a los cazadores, dudando de la legalidad de poder realizar estos controles", dijo el consejero. En este sentido ha insistido en la legalidad de esas cacerías porque las resoluciones están amparadas jurídicamente.

Ha dicho el diputado del PP, Luis Venta Cueli, que el consejero miente. "Le voy a decir yo por qué no se abaten los lobos en las reservas, porque ustedes autorizan a matar lobos donde no los hay, donde no hay daños", dijo Venta Cueli. El 'popular' ha insistido en que por mucho que el Gobierno lo niegue el Plan del lobo estuvo paralizado y ha lamentado que el consejero ha ofrecido datos porque se ha visto acorralado por la justicia y ha tildado esos dados como "los datos del engaño". "Hablan de 11 lobos abatidos. Estoy hablando de la semana pasada. Once lobos abatidos y ocho que encontraron muertos. Pero si es que no les merece la pena hacer las actuaciones que hicieron. Ni un solo control en el norociente. Cero controles en Villanueva de Oscos... En el fondo lo que ustedes están haciendo es seguir protegiendo al lobo", dijo Luis Venta. Así, el diputado del PP ha recordado que "hay unanimidad" entre todas las organizaciones agrarias reclamando la dimisión del consejero.