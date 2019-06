El sistema da Vinci abre un nuevo campo en cirugía de cabeza y cuello mínimamente invasiva

HLA Moncloa, pioneros en cirugía robótica

El sistema de cirugía robótica mediante la técnica TORS permite llevar a cabo la biopsia excisional de la amígdala lingual para detectar un tumor primario desconocido. Se trata de pacientes con una metástasis en un ganglio del cuello en la que el tumor no se identifica. Esta biopsia, que se recomienda en las guías oncológicas, solo se realiza de forma rutinaria en los centros que disponen este sistema, ya que es un procedimiento de cierta complejidad si no se dispone del robot. No llevar a cabo este procedimiento puede significar que el paciente sea sobre tratado.

Otras de las grandes indicaciones de la TORS es el tratamiento para la apnea del sueño, donde el Sistema da Vinci es una herramienta básica para la intervención quirúrgica en los pacientes que requieren una disminución importante de volumen de la base de lengua.

El Dr. Granell tiene amplia experiencia en estos procedimientos, siendo uno de los cirujanos de referencia en España. “Desde el 2018 ya hemos tratado ocho casos en HLA Moncloa y las previsiones para este año aumentan considerablemente. A pesar de que en España esta técnica no está muy implantada, es la que mejores resultados da y la más eficiente en el uso de los recursos”, explica el profesional del HLA Moncloa, que se encarga de formar en esta técnica a diferentes profesionales, tanto de España como de otros países.