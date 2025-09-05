60.000 euros por un pescado: Se vuelve viral el astronómico precio de una cena en un restaurante de Mallorca

Un restaurante de lujo en Palmanova, Mallorca, se ha convertido en el centro de atención tras publicar en sus redes sociales una factura impresionante: 63.237,90 euros por una cena. El establecimiento, llamado Annabel y situado frente al mar, compartió la imagen del ticket bajo un tono irónico, pidiendo a sus seguidores que “etiquetaran” a los comensales para hablar con ellos. El ticket revela que 18 comensales participaron en esta cena de alto nivel, lo que supone un gasto promedio de más de 3.500 euros por persona.

Lo que realmente ha generado asombro es que 45.000 euros del total se destinaron únicamente a “varios platos de pescado”, un concepto que sugiere productos de altísima exclusividad y rareza. El resto del consumo incluyó risotto de carabineros, gambas al ajillo, pappardelle artesanales y champanes y vinos de lujo como Don Perignon rosé y Louis Roederer Cristal.

Además, la factura incluía 5.748,90 euros de propina, lo que equivale a un 10 % del total. Esta práctica ha generado controversia, ya que en España la propina es voluntaria y no puede imponerse de forma automática, según recuerda la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Muchos han cuestionado la ética del restaurante por hacer pública una factura tan elevada que además vulnera la discreción que debería ofrecerse a clientes privados. La identidad de los comensales ha sido un misterio, aunque se rumorea que podrían tratarse de celebridades estadounidenses con gran poder adquisitivo. No en vano, en fechas recientes se ha visto por la isla a figuras como la actriz Eva Longoria.