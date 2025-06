Las mejores playas de Mallorca para celebrar San Juan 2025: sin masificaciones ni aglomeraciones

Cada 23 de junio, Mallorca se llena de un ambiente especial para celebrar la noche de Sant Joan, una festividad cargada de tradiciones, fuego, música y alegría que marca el solsticio de verano.

Esta noche tan esperada es la excusa perfecta para reunirse con familiares y amigos, disfrutar de la naturaleza y sumergirse en la cultura local, especialmente en sus emblemáticas playas, donde las hogueras y las celebraciones al aire libre crean un escenario inolvidable.

Si tienes pensado vivir esta experiencia única, aquí te presentamos las mejores playas de Mallorca para festejar Sant Joan con toda la intensidad y magia que merece.

1. Playa de Es Trenc: el clásico imprescindible

Es Trenc es sin duda la playa más popular para celebrar Sant Joan en Mallorca. Sus aguas cristalinas y su extensa playa de arena blanca ofrecen el escenario ideal para montar una hoguera y disfrutar del ritual del fuego.

Miles de personas se reúnen en esta playa cada año para saltar las llamas, un símbolo de purificación y renovación. Además, el ambiente es vibrante, con música en vivo, comidas al aire libre y un ambiente festivo que dura hasta altas horas de la madrugada. Aunque la playa puede estar muy concurrida, la experiencia de compartir esta tradición en un entorno tan natural es inigualable.

Fuegos artificiales durante la noche de Sant Joan iStock

2. Cala Mesquida: naturaleza y tradición

Para quienes prefieren un ambiente más tranquilo y natural, Cala Mesquida es una excelente opción. Esta playa, situada en la costa noreste de la isla, combina belleza paisajística con un entorno protegido, ideal para quienes buscan una celebración más íntima.

Aquí, las hogueras se mezclan con el sonido de las olas y la brisa marina, creando un ambiente mágico para la noche de Sant Joan. Además, sus dunas y pinos cercanos permiten disfrutar de un entorno fresco y relajado, perfecto para descansar después de la fiesta.

3. Cala Mondragó: una joya natural para celebrar

Situada dentro del Parque Natural de Mondragó, esta cala ofrece un entorno paradisíaco que se convierte en punto de encuentro para las celebraciones de Sant Joan. La combinación de aguas turquesas, arena fina y naturaleza protegida hace que las hogueras bajo el cielo estrellado tengan un encanto especial.

Además, la cala cuenta con servicios básicos y accesos cómodos que facilitan la estancia durante la noche. La tradición del fuego y la música se vive con intensidad aquí, pero con un toque más auténtico y menos masificado que en Es Trenc.

Una hoguera enorme en una playa iStock

4. Playa de Cala Ratjada: fiesta con sabor local

En el noreste de Mallorca, Cala Ratjada es conocida por su animada vida nocturna, y durante la noche de Sant Joan no es la excepción. La playa de Son Moll, en esta localidad, se llena de vecinos y visitantes que se reúnen para encender hogueras, compartir comida y bailar al ritmo de la música.

La mezcla de tradición y modernidad hace que este lugar sea perfecto para quienes desean combinar la magia del ritual con una noche de fiesta animada. Además, la oferta gastronómica cercana permite completar la celebración con tapas y platos típicos.

5. Playa de Portals Vells: una opción con encanto

Para una experiencia más exclusiva y tranquila, Portals Vells es una playa ideal para celebrar Sant Joan. Sus calas pequeñas y su ambiente más reservado la convierten en un lugar perfecto para familias o grupos que buscan disfrutar de la tradición sin el bullicio.

La noche se llena de luz y fuego, con hogueras que iluminan la arena y crean un ambiente acogedor. Además, su proximidad a Palma facilita el acceso para quienes no quieran alejarse mucho de la capital.

Tradición de Sant Joan iStock

Consejos para disfrutar Sant Joan en las playas de Mallorca

Si decides celebrar Sant Joan en alguna de estas playas, recuerda que la noche es muy especial y, en ocasiones, puede estar bastante concurrida. Es recomendable llegar temprano para asegurarte un buen sitio y respetar siempre las normas de seguridad, especialmente con las hogueras.

Llevar comida, bebida y ropa cómoda hará que la experiencia sea más agradable, pero también es fundamental respetar el entorno natural y limpiar todo lo que se lleve para conservar la belleza de las playas.

La noche de Sant Joan en Mallorca es un encuentro con la tradición y la naturaleza que invita a conectar con el espíritu del verano. Las hogueras, el mar y la compañía de amigos y familia hacen de esta celebración una experiencia única que no puedes perderte.