Vox, Bildu, Trump, Putin, Tiananmen, Garbo...

No es que todos esos personajes o temas que figuran en el título del articulo tengan conexión entre sí, es que son de las más “rabiosa actualidad” todos ellos y no me resisto a tocarlos siquiera mínimamente. Procuraré ir directamente al tema, sin rodeos ni explicaciones complementarias.

Sea usted votante de Vox o no, si se siente un buen español, debería estar indignado con el ministro en funciones señor Ábalos que publicamente ha puesto en plano de igualdad a la formación independentista vasca EH Bildu con el partido de Abascal. ¿Cómo es posible? ¿Qué pretende? No voy a entrar en los postulados de Vox, por muy contrarios a la Constitución del 78 que sean, porque se trata de eso, de proyectos programáticos que pretenden ejecutar por las vías legales: Un cambio en la España de las autonomías; en la Ley de la Memoria Histórica; en las leyes LGTBI; en la recuperación para el gobierno central de competencias en educación y sanidad (para ser exactos, la competencia no está cedida, es la gestión la que tienen transferida); en una reforma de la Ley Electoral;...todo dentro de los cauces legales.

En contraposición EH Blldu es un partido del independentismo vasco, con connotaciones filoterroristas, cuyo objetivo inmediato es la anexión de Navarra. Poner en marcha el referéndum, previsto en la Constitución española del 78, para que los navarros manifiesten su deseo, o no, de integrarse en la comunidad autónoma del País Vasco.

En este mundo global en el que vivimos, muchas veces las cosas no son lo que parecen, sobre todo si nuestra mirada es limitada, con una perspectiva acotada por la inmediatez y los límites geográficos.

En este mundo global en el que vivimos, tenemos que acostumbrarnos a ver las cosas con una mirada amplia y profunda, sin quedarnos en la superficie de las cosas.

Me habrán leído con cierta frecuencia decir que nada es fruto de la casualidad, que las cosas no pasan porque si, sino que, muy frecuentemente, obedecen a un plan trazado y ejecutado con meticulosidad.

¿Creerían ustedes, amables lectores, que una potencia extranjera (entiéndase por un país de los que consideramos líderes mundiales por su economía, su potencial militar, su influencia política) es capaz de financiar las huelgas de un sector productivo importante de un país tercero? Les aseguro que sí. Y se preguntarán ¿por qué y para qué? Objetivo: desestabilizar a quien pueda ser competencia económica o de otro tipo, en un futuro próximo o lejano, en solitario o formando grupo de países.

¿Creerán ustedes que todos, absolutamente todos, los partidos politicos de ese mismo país tercero son subvencionados, o les son financiadas campañas electorales, por partidos afines de grandes potencias, por lobbies, fundaciones o instituciones internacionales?

Pues créanselo. En este mundo global hay una interrelación de intereses económicos, políticos, militares, medioambientales, comerciales y culturales que se sobreponen a los puramente locales. Pongamos que estoy hablando de los Estados Unidos de América del presidente Trump, que se ha quitado la careta en su reciente visita a Gran Bretaña, donde les ha ofrecido a los británicos un acuerdo comercial preferencial si salen de la UE de inmediato y sin acuerdo; que hablamos de la Rusia de Putin, que se anexiona Crimea y el este de Ucrania y no pasa nada, que financiaba huelgas salvajes en un país europeo, o que interviene en los referéndums o votaciones donde puede desestabilizar; o de la China de Xi Jimping que ofrece grandes cantidades de dinero porque le dejen poner una base naval en el Mediterráneo.

Hay una teoría, que más bien es ya una realidad, y que cada vez toma más cuerpo: La gran potencia mundial de 2050 se llamá China. Está construyendo una Armada espectacular, ríanse de las flotas norteamericanas. Grandes portaviones, submarinos nucleares,...toda una fuerza naval defensiva, naturalmente, como no podía ser de otra forma en una país pacifista.

China, en una eficaz política de expansión cultural, ocupa ya grandes cotas de mercado en países en desarrollo en África y Sudamérica. Tiene una buena parte de la deuda norteamericana y puede hacer caer el dólar simplemente poniendo en el mercado esa deuda. China ofreció veinte tres mil millones de dólares por una base naval en el Mediterráneo.

Mientras la Rusia de Putin, sigue hurgando en los conflictos regionales europeos, y allá donde pueda, sea Cataluña, los inmigrantes subsaharianos, los partidos de extrema derecha euroescépticos, Venezuela, (Rusia, de acuerdo con USA, acaba de retirar a su militares de las bases en Venezuela) o todo lo que contribuya al “cuanto peor mejor”.

Se cumplen treinta años (parece que fue ayer y a una gran parte de los jóvenes españoles ni les sonará el tema) de la masacre de la plaza de Tiananmen en Pekin, que conocimos gracias a unas imágenes obtenidas clandestinamente, y con riesgo, por periodistas de RTVE. Seguimos sin saber el número de víctimas mortales de la llamada “masacre de Tiananmen”.

Se acabaron los localismos, la política cortoplacista y localista. Esto va de otra cosa, esto tiene otra dimensión y, aunque nuestros mediocres politicos no lo digan, los Soros, Club Bilderberg, lobbies judíos, G8, OPEP y otros foros internacionales, fundamentalmente económicos, marcan la ruta.

Las guerras modernas tienen también una fuerte componente económica, una lucha de intereses, sobre todo referidas a recursos energéticos, yacimientos, gaseoductos,...y mientras, nosotros, los españolitos de a pie, entretenidos en disputas internas, en localismos sin sentido y sin ninguna futuro,...y el proyecto europeo cada dia más lejos. Eso es lo que quieren.