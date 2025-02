Un conductor kamikaze recorre 12 kilómetros en dirección contraria en esta carretera de Canarias

Nuevo caso de conducción temeraria en Gran Canaria. Un conductor circulaba en dirección contraria por la autopista GC-1 a alta velocidad, poniendo en juego la vida de los que circulaban por dicha vía y viviendo momentos de gran tensión.

El suceso se produjo a las 18.45 horas de ayer lunes, cuando el hombre accedió por error a la vía en el kilómetro 15 por el enlace de la carretera de Gando con la GC-140, que conecta la autopista con El Goro y, desde allí, recorrió 12 kilómetros, hasta el kilómetro 27, a la altura del polígono industrial de Arinaga, donde fue interceptado por la Guardia Civil.

El conductor, de 63 años, iba a bordo de una furgoneta verde en sentido opuesto por el tercer carril de la autopista, y se encontraba visiblemente nervioso al ser parado por los agentes de la benemérita.

Al ser cuestionado, explicó que se había desorientado al incorporarse a la carretera, y que, al no poder reaccionar a tiempo, no pudo evitar continuar en esa dirección. A pesar de lo peligroso que resulta conducir en sentido contrario en una vía rápida, especialmente durante un trayecto tan extenso y en una hora de alto tráfico, afortunadamente no se produjeron accidentes ni colisiones con otros vehículos.

La situación generó importantes atascos en la GC-1, ya que los conductores que circulaban correctamente intentaban esquivar el furgón, lo que provocó momentos de gran tensión en la carretera.

La Guardia Civil hace hincapié en la importancia de mantener siempre la atención al volante y en la necesidad de alertar de inmediato a los servicios de emergencia ante cualquier incidente o situación de riesgo en la carretera