Jay Slater acabó perdido en la montaña tras consumir drogas según un amigo: “No parecía asustado”

Jay Slater, el joven británico de 19 años que fue hallado sin vida tras una desaparición que movilizó durante semanas a los servicios de emergencia en Tenerife, había consumido varias drogas y alcohol antes de alejarse considerablemente de su alojamiento.

Su amigo Bradley Geoghegan, quien compartía las vacaciones con él, declaró ante el tribunal forense de Preston que Jay se encontraba en una zona remota, a una distancia que requería “una caminata de 14 horas o una hora en coche”, según le mostró en una videollamada la mañana del 17 de junio de 2024.

Geoghegan explicó que Slater se había desplazado a un apartamento turístico acompañado por dos desconocidos tras salir de fiesta. Allí pasó la noche y, al día siguiente, decidió marcharse. "Le dije: "Pon tus mapas a ver como de lejos estás". Era como una caminata de 14 horas o una hora en coche. Le dije: ""Coge un taxi de vuelta", y él simplemente me respondió: "Te llamo"", relató Geoghegan.

El joven indicó que su amigo probablemente no llevaba dinero consigo y que en la isla los taxis suelen requerir el pago por adelantado. Añadió además que no percibió ningún indicio de que Slater se encontrase en una situación de peligro. "No. Creo que probablemente llegó allí y pensó: "¿Por qué estoy aquí?", se le pasó la borrachera y decidió volver." dijo.

Una caminata solitaria y un trágico desenlace

Slater, natural de Oswaldtwistle, en Lancashire, estaba disfrutando unas vacaciones junto a amigos en Tenerife. Había asistido al festival NRG en el club Papagayo de Playa de las Américas. Su rastro se perdió la mañana siguiente, y fue reportado como desaparecido el 18 de junio.

Según los datos presentados ante el tribunal, tras dejar el alojamiento turístico y no lograr conseguir transporte de vuelta, intentó regresar a pie. La caminata, bajo condiciones climáticas intensas, terminó trágicamente con una caída en una zona montañosa próxima al pueblo de Masca.

El cuerpo de Slater fue encontrado el 15 de julio, casi un mes después, por un equipo de rescate de la Guardia Civil en una ladera de difícil acceso. En el lugar, su familia colocó flores blancas atadas con una cinta azul junto a una foto del joven y un mensaje.

El patólogo forense del Ministerio del Interior, Dr. Richard Shepherd, concluyó que Slater falleció por lesiones en la cabeza provocadas por una caída. No se encontraron signos de violencia ni de que hubiera sido retenido. Los análisis toxicológicos confirmaron la presencia de éxtasis, cocaína, ketamina y alcohol en su organismo.

Durante la noche de la fiesta, varios amigos le enviaron mensajes instándolo a que regresara porque estaba "off his head". También le advirtieron sobre el calor sofocante que hacía durante el día. La última actividad registrada en su teléfono fue a las 8:51 de la mañana, lo que sugiere que la batería se agotó poco después.

La audiencia del mes de mayo había sido suspendida debido a la incomparecencia de varios testigos. A petición de la madre de Slater, Debbie Duncan, el tribunal retomó la vista este jueves con el objetivo de esclarecer los hechos en su totalidad.