"Cruel y mala": los británicos se enfurecen con una madre que deja todo atrás para criar a sus hijos en Tenerife

Una madre británica se ha enfrentado a las críticas tras anunciar su traslado a Tenerife con sus dos hijos. En un video viral de TikTok, la mujer responde a quienes la califican de "cruel" y "mala madre", explicando que su decisión busca una mejor calidad de vida para su familia. Su mensaje es contundente: sus hijos son la razón fundamental de este cambio.

La protagonista sostiene que el mayor de sus hijos, de 11 años, habría concluido ya su ciclo escolar. Además, cuenta con una red familiar en la isla: abuelos, tíos y primos ya residen allí, garantizando un entorno de apoyo. Para mantener su desarrollo académico, los niños ingresarán a una escuela internacional de carácter británico e iniciarán su aprendizaje del español.

Un cambio de vida significativo

En lugar de transportar todos sus bienes queridos, Antonia ha animado a sus hijos a vender sus juguetes y adquirir nuevos artículos en su futuro hogar. Reconoce que no será igual, pero promete que será emocionante y divertido.

El video ha generado reacciones diversas en redes sociales. Algunos usuarios comparten experiencias positivas de reubicación, destacando las oportunidades de crecimiento personal y familiar. Otros respaldan su valentía, sugiriendo que los niños se adaptarán y construirán nuevas amistades.

La decisión implica además trámites administrativos complejos posteriores al Brexit. Los ciudadanos británicos deben gestionar visados, notificar a diferentes entidades y planificar cuidadosamente su salida del Reino Unido.

Más allá de las críticas, Antonia mantiene una postura firme. Está convencida de que esta mudanza es una experiencia enriquecedora para su familia, priorizando el bienestar y las oportunidades de sus hijos sobre el apego a lo que ya conocen en una casa del Reino Unido.