Rescatan a cinco perros y dos aves rapaces abandonados en una vivienda de Santa Cruz de Tenerife

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife rescataron a siete animales -cinco perros y dos aves rapaces- localizados en presunto estado de abandono dentro de una vivienda situada en el número 28 de la calle Febles Campos. La actuación, coordinada con el Consorcio de Bomberos de Tenerife y el Cuerpo Nacional de Policía, se activó tras una alerta ciudadana por ladridos constantes y ruidos durante más de una semana, además de un fuerte olor que emanaba del inmueble, según informó la Policía Local.

Una patrulla se desplazó de inmediato y, al constatar ruidos y olor intenso, activó el protocolo ante posible abandono y maltrato animal. Para garantizar un acceso seguro, la Policía Local solicitó el apoyo del Consorcio de Bomberos, que facilitó la entrada al domicilio. En el interior, los agentes hallaron a los animales en evidentes malas condiciones y en un ambiente de gran insalubridad.

La operación se realizó de forma conjunta con la Policía Nacional, que asumió las diligencias judiciales. Los siete animales quedaron bajo custodia de los servicios competentes para su evaluación y atención veterinaria.

La concejal de Seguridad Ciudadana, Gladis de León, valoró la cooperación interinstitucional y subrayó la importancia de la colaboración vecinal, cuya alerta resultó determinante para el rescate, según la nota policial.