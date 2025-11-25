Fallece Bernardo Álvarez, obispo emérito de Tenerife, a los 76 años

El obispo emérito de Tenerife, Bernardo Álvarez, ha muerto este martes a las 14.00 horas y a los 76 años de edad. La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, informó del deceso durante la sesión plenaria, una comunicación que poco después ratificó el Obispado tinerfeño.

La Diócesis Nivariense explicó que en sus últimos momentos permanecieron a su lado su hermana, el actual obispo Eloy Alberto Santiago y varios responsables diocesanos. El prelado llevaba ingresado desde el viernes tras un deterioro súbito de su frágil estado de salud.

Trayectoria

Nacido en Breña Alta, en la isla de La Palma, inició su camino religioso tras ser ordenado sacerdote el 16 de julio de 1976 por el obispo Luis Franco Cascón. Durante más de una década ejerció como párroco en cuatro destinos distintos y, con el paso de los años, asumió tareas de relevancia dentro de la estructura eclesial. En mayo de 1999 fue designado vicario general, un cargo que consolidó su presencia en la dirección pastoral de la diócesis.

Su trayectoria dio un giro decisivo cuando el papa Benedicto XVI lo eligió obispo de Tenerife el 29 de junio de 2005. Recibió la ordenación episcopal el 4 de septiembre de ese mismo año en el templo de Nuestra Señora de la Concepción, que entonces ejercía como sede catedralicia. Ese día tomó posesión canónica de la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna, al frente de la cual permaneció casi dos décadas.

Bernardo Álvarez renunció al gobierno diocesano el año pasado por motivos de salud. El papa Francisco aceptó su retirada el 16 de septiembre de 2024, fecha en la que pasó a ser obispo emérito y cedió el testigo a Eloy Alberto Santiago. Con su muerte se cierra una etapa marcada por una larga dedicación pastoral y un liderazgo sostenido en el tiempo dentro de la Iglesia canaria.