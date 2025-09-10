Muere un hombre de 73 años tras ser rescatado del mar en Gran Canaria

Un hombre de 73 años falleció este martes en la costa de Taliarte, en el municipio de Telde (Gran Canaria) después de ser rescatado del agua en parada cardiorrespiratoria. Pese a los esfuerzos de bañistas, personal de salvamento y sanitarios, no fue posible revertir la situación, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

El 112 recibió la alerta de que varios bañistas habían sacado del mar a un hombre que no respondía y le practicaban maniobras de reanimación. Un socorrista del Servicio de Salvamento en Playas continuó con la asistencia hasta la llegada de los recursos sanitarios.

A su llegada, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) continuó con reanimación cardiopulmonar avanzada, pero sin resultado, por lo que se confirmó el fallecimiento en el lugar.

Hasta la zona se desplazaron una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del SUC, efectiso del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, Policía Local y Policía Nacional, que instruyó las diligencias correspondientes.