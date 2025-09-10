Vueling crece en Canarias tras la marcha de Ryanair: conoce todos los vuelos y destinos este invierno

Vueling pisa el acelerador para la temporada invernal en dos de sus plazas clave como son Santiago de Compostela y Tenerife. La compañía ha anunciado un refuerzo de más de 160.000 asientos adicionales que eleva su oferta conjunta hasta 1.478.000 plazas. El movimiento responde a la demanda navideña, a la consolidación de la conectividad doméstica y europea en ambos destinos y, por supuesto, a la eliminación de las 400.000 plazas por parte de Ryanair.

Entre el 15 de diciembre y el 6 de enero, Vueling basará un nuevo avión en Santiago, lo que permitirá operar 578.000 asientos durante el invierno, un 15% más que en 2024, es decir, 76.700 plazas adicionales. Ese músculo se traduce en 28 frecuencias semanales extra dentro del programa de invierno desde y hacia Lavacolla.

La aerolínea incrementará capacidad en sus rutas con Barcelona, Palma, Canarias, Sevilla, Málaga y Alicante. En el capítulo internacional, vuelve la conexión Santiago–Zúrich con tres frecuencias semanales del 5 de diciembre al 9 de enero, y se mantienen Londres y París, dos enlaces que vertebran el flujo de viajeros de ocio y negocios con los principales hubs europeos.

Tenerife: 900.000 plazas y 25 frecuencias semanales adicionales

En el archipiélago, Vueling reforzará su apuesta por Tenerife con unos 900.000 asientos de invierno, un 11% más que el año pasado y 89.000 plazas adicionales. Para sostener ese crecimiento, la compañía añadirá 25 frecuencias semanales y apuntalará enlaces con Barcelona, Sevilla, Santiago, Málaga, Alicante, Valencia, Bilbao, Granada y Asturias. En el frente internacional, París figura como conexión reforzada para captar más demanda europea hacia el destino canario.