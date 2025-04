¡Jennifer López llega a Tenerife! Todo lo que necesitas saber sobre su concierto: fechas, precios y entradas

La estrella neoyorquina, icono global del pop y el espectáculo, Jennifer López, incluye a Tenerife entre sus selectas citas en territorio español, donde también tiene previsto presentarse en ciudades como Pontevedra, Cádiz, Málaga, Barcelona, Madrid y Bilbao. Cada actuación promete ser una celebración de ritmo, energía y carisma, marca inconfundible de la diva del Bronx.

Con una carrera que trasciende la música, el cine y la danza, la multifacética artista neoyorquina regresará a España tras seis años de ausencia en los escenarios de nuestro país. Su última actuación en territorio español fue en 2019, en Fuengirola, Málaga, y desde entonces sus seguidores esperaban con ansias su regreso.

Con más de 80 millones de discos vendidos, Jennifer López ha consolidado su estatus como una de las artistas más exitosas de todos los tiempos. Su legado musical, lleno de éxitos internacionales, ha sido solo una parte de su impresionante trayectoria.

Además de su faceta como cantante, la también bailarina y actriz ha dejado una huella imborrable en el cine, con inolvidables papeles en películas como Selena (1997) o La celda (2000), que la catapultaron como una estrella global. No cabe duda de que su regreso a los escenarios españoles será una oportunidad única para revivir su magia en vivo, en un espectáculo que promete ser una auténtica celebración de su talento y su carisma inigualables.

¿Dónde será el concierto?

La cantante dará el concierto el 18 de julio en Tenerife en el marco de su gira 'Up all night live in 2025'. Será la explanada del Puerto de Santa Cruz de Tenerife el lugar donde la neoyorkina se subirá al escenario como parte del 'Tenerife Cook Festival 2025'.

¿Cómo y cuándo comprar las entradas?

Los fans de Jennifer López ya pueden asegurar su lugar en este esperado evento, con la posibilidad de adquirir sus entradas a través de la web oficial cookmusicfest.es.

Las opciones disponibles incluyen entradas para jornadas individuales o abonos para disfrutar de la experiencia completa de la gira. Sin duda, una oportunidad única para ser parte de un espectáculo que promete dejar huella en Tenerife.

Precio de las entradas

Los precios de las entradas varían según la zona y la jornada, ofreciendo opciones para todos los gustos y presupuestos. Para quienes deseen estar más cerca del escenario, las entradas en el 'front stage' tienen un precio de 57,5 euros. Las zonas VIP y exclusivas, por su parte, oscilan entre los 72,5 y los 250 euros, dependiendo de la ubicación y la experiencia. El ticket general para el sábado 19 de julio tiene un precio de 39 euros, mientras que el domingo 20 de julio la entrada individual se puede adquirir por 35 euros.

Además, los que quieren disfrutar más tienen la opción de elegir entre diversos abonos para no perderse ni un solo detalle de este gran evento. El abono para las tres jornadas en la zona general tiene un coste de 105 euros. Si se prefiere asistir solo a dos días, los precios son los siguientes: 75 euros para el 18 y 19 de julio, 90 euros para el 18 y 20 de julio, y 77,5 euros para el 19 y 20 de julio.