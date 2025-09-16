‘José el del Buque’, arrestado en una operación contra el narcotráfico en Canarias

La Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a la persona conocida como ‘José el del Buque’ por presuntos delitos contra el narcotráfico. En el operativo se han practicado más arrestos, según confirmó el propio cuerpo, que no facilitó más detalles al encontrarse las diligencias bajo secreto de sumario.

La figura de ‘José el del Buque’ quedó bajo los focos en marzo de 2025, cuando se produjo el secuestro de su esposa y su hijo en una vivienda de una urbanización de lujo en El Salobre, al sur de Gran Canaria. Aquel caso también está judicializado y bajo secreto, con la Policía Nacional y la Audiencia Nacional al frente de la investigación.

En las semanas posteriores, distintos medios locales informaron de varias detenciones vinculadas a aquel rapto dentro de un procedimiento aún activo y sujeto a reserva judicial.

Fuentes policiales subrayan que, dado el carácter reservado del sumario, no se facilitarán más datos sobre los arrestos ni sobre el alcance del dispositivo. Las personas detenidas no han sido condenadas y mantienen su presunción de inocencia hasta que exista resolución judicial firme.