El mejor parque acuático del planeta es español: olas gigantes y toboganes de 28 metros de altura

El turista que llega a Tenerife lo hace con la ilusión de descubrir una isla repleta de encantos. Sus paisajes ofrecen un abanico de posibilidades que van desde majestuosas playas de arena dorada y aguas cristalinas hasta recónditas calas de belleza salvaje. Un claro ejemplo es la solitaria playa de Benijo, ideal para los amantes de la tranquilidad, o la popular Bahía del Duque.

Sin embargo, la isla también tiene una experiencia acuática diferente, en un lugar que ha conquistado a viajeros de todo el mundo. Se trata de un parque temático que ostenta el prestigioso título de mejor parque acuático del planeta, según el diario británico The Sun.

El mejor parque acuático del mundo

Siam Park abrió sus puertas en el sur de Tenerife, concretamente en el municipio de Adeje en 2008, y, desde entonces, no ha dejado de cosechar reconocimientos. No solo ha sido aclamado por The Sun, sino que también ha sido galardonado en diez ocasiones consecutivas con el prestigioso Travellers’ Choice Best of the Best, un premio basado en las valoraciones de los visitantes en TripAdvisor. De hecho, Siam Park ostenta un récord único: es el único parque acuático que ha recibido este reconocimiento desde que la plataforma de reseñas incluyera esta categoría en sus premios. Un mérito que lo consolida, año tras año, como el destino acuático por excelencia.

¿Cómo es el Siam Park?

En sus 185.000 metros cuadrados, Siam Park ofrece una experiencia que combina emoción, exotismo y lujo. Aquí es posible desafiar olas gigantes sobre una tabla de surf, lanzarse a toda velocidad desde vertiginosas alturas o incluso atravesar un estanque habitado por imponentes tiburones. Para quienes buscan un descanso entre tanta adrenalina, las exclusivas cabañas privadas de estilo tailandés brindan un refugio de confort y exclusividad. Más que un parque acuático, Siam Park es una aventura trepidante donde la emoción no da tregua.

Atracciones en grupo llenas de adrenalina

Siam Park es un paraíso acuático diseñado para quienes buscan emociones fuertes y diversión en familia. Entre sus múltiples atracciones, destaca Siam Beach, hogar de la ola artificial más alta del mundo: con tres metros de altura, es el lugar perfecto para iniciarse en el surf. Para los más atrevidos, Tower of Power promete una descarga de adrenalina inigualable: un tobogán casi vertical de 28 metros que atraviesa un acuario repleto de tiburones, ofreciendo una experiencia tan vertiginosa como inolvidable.

Los pequeños exploradores también tienen su propio reino en Lost City, una fortaleza encantada con cascadas, puentes y toboganes diseñados a su medida. Cada rincón del parque es una invitación a la aventura, donde la emoción se vive sin límites.

¿Cómo llegar al Siam Park?

Para quienes se alojan en las principales zonas turísticas del sur, el parque ofrece un servicio de autobús gratuito con paradas en Los Cristianos, Las Américas y Costa Adeje. También es posible llegar en autobús (guaguas) de TITSA, como la línea 111 desde Santa Cruz o el aeropuerto.

Si prefieres mayor comodidad, puedes conducir hasta el parque tomando la autopista TF-1 y utilizando las salidas 73 o 74, donde encontrarás aparcamiento de pago. Los taxis son otra opción rápida y relativamente económica desde localidades cercanas. Y si te hospedas en la zona, caminar o ir en bicicleta puede ser una alternativa agradable mientras disfrutas del sol sureño.